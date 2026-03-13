Europa cierra en negativo

Los principales índices europeos cerraron la sesión de forma negativa. El IBEX 35 llegó al final de la jornada con un descenso del 1,2% lastrado por Arcelor y el sector financiero que continúa sufriendo por la incertidumbre económica causada por la subida del precio del petróleo y las dudas sobre la deuda privada. El CAC 40 francés descendió un 0,7% y el EuroStoxx 50 un 0,8%.

En España, la jornada estuvo liderada por la subida de Repsol (+2,6%), que continua al alza gracias a los precios del petróleo, la energética española se beneficia de la subida del barril de Brent, además, el sector de utilities subió más de un 1% con Endesa e Iberdrola liderando las subidas del sector. Los descensos se situaron en el sector financiero, Unicaja (-4,5%) y Banco Sabadell (-4,1%) fueron los peores valores del índice, destacamos la caída de ArcelorMittal (-4,1%).

En Europa, destacamos la caída del sector financiero con BNP Paribas (-4%) y BBVA (-3,5%) liderando los descensos del EuroStoxx 50, además el sector industrial sufrió caídas cercanas al 2% con Safran, Airbus y Siemens liderando los descensos. La parte positiva la puso BASF y el sector de energía y utilities.