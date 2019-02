Lo Celso y Jesé no entran en una lista a la que vuelve Francis

El entrenador de Betis, Quique Setién, ha ofrecido una lista de convocados de 18 futbolistas para el encuentro ante el Valladolid, con las novedades de las ausencias de Jesé y Lo Celso, y la vuelta del canterano Francis tras superar sus problemas en la rodilla.

"Hay algunos jugadores que les quedan secuelas del otro día. No han pasado 48 horas y todavía la gente no se ha recuperado. Confío en que los que vayan a estar en el campo estén en condiciones para competir con la máxima exigencia y saber que tenemos que darlo todo para tratar de superarlos. Jesé no va, sigue arrastrando unas pequeñas molestias, como comenté el otro día hubo que sustituirle, va a más pero lleva tiempo sin jugar y no queremos ponerle en riesgo. Gio está cansado. Queremos que esté fresco para el siguiente partido ya que de inicio no iba a jugar en Valladolid. Se incorpora Francis, que está mejor y nos va a echar una mano en Valladolid", ha comentado Setién en sala de prensa al respecto.

La convocatoria al completo es la siguiente:

Joel Robles, Pau López, Barragán, Emerson, Francis, Mandi, Bartra, Feddal, Sidnei, Javi García, William Carvalho, Kaptoum, Guardado, Canales Lainez, Joaquín, Sergio León y Loren.