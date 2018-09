Joaquín: "Volver a competiciones europeas con el Betis siempre es especial"

El capitán del Betis, Joaquín Sánchez, ha comparecido junto a Quique Setién en la rueda de prensa previa al partido de este jueves ante el Olympiacos, y ha mostrado su ilusión por regresar a Europa como jugador del cuadro verdiblanco:"Volver a las competiciones europeas siempre es especial, es bonito, son muchos años los que han pasado, volver a Europa con el equipo que te vio crecer es especial. Feliz de disfrutar de esta competición, queremos empezar con buen pie, con una victoria y con buenas sensaciones, nos enfrentamos a un buen equipo. Empezar puntuando siempre es importante en esta categoría de partidos".

El portuense confía en el trabajo que el Betis viene realizando desde la pasada temporada para poder obtener un resultado positivo ante el cuadro heleno: "La ilusión es la misma, jugar en las competiciones europeas. Son muchos años los que han pasado, lo afrontamos con una base, una filosofía, un equipo hecho y trabajado para ello. Eso nos da mucha seguridad para mañana y para lo que viene. Es importante el trabajo que venimos haciendo ahora y el año pasado. Somos capaces de competir a gran nivel, a ver si mañana seguimos en la misma línea".

Por último, Joaquín se ha mostrado tranquilo al ser cuestionado por la falta de gol del Betis en el arranque de la temporada: "No nos preocupa demasiado, todo esa posesión y esa filosofía que venimos realizando es para que la pelotita entra. No nos preocupa más allá, el equipo está llegando y creando ocasiones. De cara al gol no estamos teniendo esa suerte, que quizá sí hubo en pretemporada. El equipo está haciendo un buen trabajo, si me toca jugar, feliz si puedo marcar".