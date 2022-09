Joaquín: "Somos un aspirante más en la Liga Europa y lo vamos a intentar con nuestro fútbol y nuestra filosofía"

Joaquín, que debutó esta temporada la pasada semana en el Santiago Bernabéu, una vez solucionado el problema de las inscripciones, y apunta a titular en el estreno bético en Europa una vez que Manuel Pellegrini volverá a su política de rotaciones. El portuense mantiene sus ilusiones intactas y confía en que el equipo firme una buena competición arrancando en Helsinki, donde recordó que ya estuvo con la selección "hace ya años...".

"Empezamos con ilusión y ganas de jugar y competir en Europa y hacer un buen papel. Como dice Pellegrini, lo que sea lo lograremos a base de rendimiento, trabajo y buenos resultados. Somos un equipo más de los aspirantes y lo vamos a intentar con nuestro fútbol y nuestra filosofía", explicó el capitán heliopolitano, que valoró el "hándicap" de jugar sobre césped artificial: "Será un partido difícil en un campo al que no estamos acostumbrados. Pero vamos a intentar aclimatarnos lo antes posible para que no sea un problema, ver cómo corre el balón y cómo bota y espero que no sea un hándicap importante", afirmó.

La ilusión "siempre está intacta", recordó Joaquín en este inicio de al competición, "independientemente de que no se haya logrado grandes éxitos en Europa", dijo el extremo, "feliz de poder debutar y estar inscrito para sumar como uno más". "No ha sido un verano fácil y seguía trabajando para estar preparado", señaló sobre las jornadas de liga en las que no pudo participar al no estar inscrito.