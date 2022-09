Pellegrini: "Hay que demostrar en el campo que somos favoritos"

Manuel Pellegrini compareció en tierras finlandesas, en la previa del encuentro ante el HJK Helsinki (18:45), primer encuentro del Grupo C de la Liga Europa, preocupado por afrontar un choque en césped artificial y no viéndose favorito, algo que "hay que demostrar en el campo" y no sobre el papel. Sin embargo, ni la superficie ni la baja de Fekir pueden ser una excusa para no conseguir un buen resultado, ya que el técnico considera que el Betis cuenta con suficiente plantilla como para disponer "once jugadores en el campo responsables de sacar un buen resultado".

Llega Europa y el chileno volverá a hacer sus rotaciones. "Personalmente considero que jugando jueves, llegando el viernes a España y competir el domingo se puede hacer una vez, pero como son seis partidos en la fase de grupo prefiero usar rotaciones y darle confianza a los jugadores", explicó el preparador chileno, a quien no le preocupa tanto el clima -"que es normal; jugar aquí a finales de noviembre sería distinto"-, como el jugar en césped artificial: "No es algo a lo que estemos acostumbrados, pero hay que adaptarse, porque no puede ser una justificación. Ojalá nos acostumbremos rápidos y que tengamos la concentración necesaria para sumar los tres puntos", indicó.

Tres puntos que no serán fáciles de lograr, ya que Pellegrini no se ve favorito. "Uno tiene que entrar desde el primer partido sabiendo que se enfrenta a rivales complicados. Betis y Roma pueden parecer favoritos por historia y por jugar en ligas más competitivas, pero eso no lo pienso. Hay que demostrarlo en el campo en los 90 minutos de cada partido. Somos favoritos en la teoría, pero no creo que en la práctica haya equipos favoritos".

En Finlandia el Betis empieza un nuevo camino europeo con ilusión de "llegar lo más lejos posible" en esta Liga Europa. "Es una competición en la que uno quiere llegar lo más lejos y eso hay que demostrarlo con rendimiento y resultados. El primer paso es ganar aquí", insistió el entrenador heliopolitano, que valoró al rival. "Es un equipo que hemos visto en las fases previas de Champions y de Europa League y en la liga local. Es un conjunto físico e intenso que permanente, como grande en Finlandia, juega a ganar y sale a atacar. Debemos estar centrados en defensa para no conceder gol y con el balón tratar de hacerles daños, porque se cierra mucho en su campo", destacó Pellegrini, cuestionado por los incidentes provocados por los ultras del HJK el pasado lunes cuando saltaron al campo con botes de humos en el derbi contra el HIFK: "Vi el partido completo y los incidentes producidos. Todo eso hace daño al deporte y hay que cortarlo lo antes posible para que no se repita más".

Finalmente, aun siendo importante, el chileno considera que el grupo debe reponerse a la baja de Fekir, que estará fuera hasta después del parón: "La aportación de Fekir es muy importante, pero en otros partidos no estuvo y el equipo supo responder. No puede ser una excusa, aunque mientras más tiempo tengamos a los jugadores bien es mejor, pero nunca puede ser una excusa por la que no sacar los resultados. Hay una plantilla y sacaremos once jugadores en el campo responsables de sacar un buen resultado", finalizó.