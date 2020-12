Joaquín, el rey de las victorias del Betis

A sus 39 años Joaquín Sánchez, el capitán del Betis, continúa batiendo registros. Ante Osasuna, y a pesar de quedarse en el banquillo de inicio, el portuense superó una nueva marca con la camiseta verdiblanca, al convertirse en el futbolista con más victorias en Primera División.

Joaquín celebró en El Sadar su triunfo 124 en la máxima categoría, con lo que ya se desmarcó de otro mito del Betis como Julio Cardeñosa, que sumó uno menos a lo largo de su trayectoria en el equipo heliopolitano. En el tercer escalón aparece otro histórico de la entidad verdiblanca como José Ramón Esnaola, que logró 121 victorias en Primera.

El capitán bético ha disputado 11 encuentros de Liga en esta campaña -sólo se quedó sin minutos en la derrota de Getafe- por lo que ha participado en las cinco victorias del Betis, lo que le ha permitido superar tanto a Esnaola como a Cardeñosa en esa nueva marca. Para celebrarlo en El Sadar, Joaquín regaló una asistencia de gol a Juan Miranda, que así se estrenó como goleador en verdiblanco.

Curiosamente, el joven zurdo fichado esta temporada apenas tenía siete meses de vida cuando el portuense ya debutaba con el primer equipo del Betis. "Es curioso y le da más mérito todavía a Joaquín, de mantenerse vigente todavía, con el cariño que le tiene al Betis y con la actitud que pone. Hoy le tocó quedar en el banquillo y calentar durante muchos minutos y entró con las mismas ganas que Miranda. Merece una estatura por su calidad y su persona", expuso Manuel Pellegrini al finalizar el encuentro sobre esa circunstancia que a su entender engrandecía aún más a Joaquín.

"He visto que ha salido fresco Joaquín, he hecho el desmarque estando muy vivo y esa pelota ha entrado para darnos el gol de la tranquilidad. Me acuerdo cuando en el Villamarín lo veía en la grada y ahora me da un pase de gol, es un sueño", indicó el propio Miranda tras recibir ese balón de gol del que era su ídolo y que ya es el rey del Betis de las victorias en Primera.