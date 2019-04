Joel Robles: "El ambiente tampoco ayuda"

Sabedores de que han dejado escapar una nueva e importante ocasión para acercarse a los puestos europeos, los jugadores del Betis hablaron al finalizar el encuentro contra el Espanyol. Evidentemente, fueron los primeros críticos, como no podía ser de otra forma. Joel Robles fue uno de los que habló después de caer a la undécima posición de la tabla.

Empate: "No vamos ninguno de los dos equipos a ningún lado. Triste por el momento. Cuando la afición no está contigo, cantan al míster, a la directiva, y los más perjudicados somos los jugadores. Nos toca agachar la cabeza. Pero esto es fútbol. Tenemos que seguir trabajando. estoy triste, porque no salen las cosas... pero el ambiente tampoco ayuda".

El fallo de Canales: "Nos ha dado mucho Sergio. A muerte con él. No le podemos decir nada. Unas veces puede fallar él, otro yo. Nos vamos con esa sensación de que el ambiente no ayuda".

Objetivo: "Mañana a recargar las pilas. Somos profesionales. El fútbol esa así, hay momentos que van bien, otros mal. No podemos agachar la cabeza. Toca morderse la lengua y tenemos un reto en unos días en Eibar".

Joaquín: "La racha nos ha venido en el peor momento posible"

Conversación con Del Cerro Grande: "Le dije que en la segunda parte, prácticamente, creo que faltó que se tirara su entreandor. Los diez futbolistas, y once, se han tirado todos. Y después, seis minutos. Además de parecerme pocos, creo que se han jugado tres. Es cierto que seis minutos habitualmente no se dan. Pero se lo dije con normalidad. Con Carlos, por lo menos, se puede dialogar".

La racha negativa: "Nos cuesta muchísimo. Llevamos muchos. En la segunda vuelta nos está costando hacer gol, pero no es por falta de fe. En la primera parte,e sa pérdida nos hace mucho daño. Hoy nos vuelve a pasar. Creo que fuimos un equipo valiente. Ellos, en la segunda parte, no salieron de su campo. Nos cuesta mucho hacer gol, pero al equipo no se le puede pedir más compromiso y fe. Creo que dentro de la mala dinámica hemos conseguido no perder, que es importante, para intentar con las mejores sensaciones posibles y sobre todo ganando".

Necesidad de ganar: "Necesitamos otra sensación. Es injusto. Tras un campeonato en el que se ha competido bien, en Europa, en Copa, en Liga, que hasta hace dos partidos estábamos luchando por entrar en Europa. Mentalmente, conseguir esa victoria ayudaría a terminar bien. Porque, coño, nos lo merecemos. El equipo ha dado la cara en todo momento y la mala racha nos ha venido en el peor momento. Hay que apechugar. Dentro de lo malo, intentar terminar lo máximo posible y el próximo curso volver a dar la cara otra vez".

Feddal: "Quien no esté preparado para los pitos no puede jugar en Primera"

Feddal: "Quien no esté preparado para los pitos no puede jugar en Primera División. Tenemos que estar preparados para las cosas buenas, pero, sobre todo, para las malas. La afición está en todo su derecho para pitar, porque sabe que el club ha hecho un gran esfuerzo para ello. La afición nos pide que hagamos más cosas, nosotros lo intentamos y estoy seguro de que pronto los vamos a responder como merecen".