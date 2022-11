Juan Cruz, "lágrimas de impotencia" y la obsesión de recortar plazos a su lesión

Uno de los futbolistas de moda en el Betis es Juan Cruz. La irrupción del canterano ha tenido un efecto positivo en el equipo, un soplo de aire nuevo en la banda que se vio cortado por la lesión en los isquiotibiales en la gira sudamericana, en el último partido ante Colo Colo en Viña del Mar. Una lesión ya conocida por él, por desgracia, por lo que, el de Quilmes, que no se pone fecha para volver, sabe cuál es el camino para retomar la senda que ha dejado marcada en el primer equipo.

El hispano-argentino mantiene la pierna vendada, pero desde el primer día que llegó a España trabaja para "acortar plazos". "Me di cuenta al momento que me lesioné. Salí del campo con lágrimas de impotencia por saber que iba a estar fuera del equipo por un tiempo. No tenía dolor, sino impotencia por saber que estaba entrando en la disciplina del primer equipo y ahora estaría fuera un tiempo. Por eso y porque el año pasado ya tuve un problema en los isquiotibiales y esas lágrimas vienen por lo mal que lo pasé la campaña anterior, pero estoy en buenas manos y espero recortar los plazos", explicó el futbolista en RTV Betis. "Diariamente voy a la ciudad deportiva. Las vacaciones dan igual, porque lo importante es recuperarme. Me entreno por la mañana y después en casa con máquinas para recuperarme lo antes posible", añadió.

Juan Cruz está pendiente de nuevas pruebas de control antes de hablar de plazos de recuperación de forma más concreta. "Sólo pienso en regresar lo antes posible. Desde que bajé del avión ya estaba trabajando en la recuperación", indicó el protagonista, consciente de todo lo que le ha cambiado en la vida: "Todos los futbolistas saben que en poco tiempo te puede cambiar la vida y lo llevo bien".

"Me crié jugando en la calle, con cartones de zumo o cualquier otra cosa haciendo de pelota cuando no había"

De momento, sin opciones de jugar en Europa al no estar inscrito, en cinco partidos y 171 minutos ha anotado ya un gol, un tanto ante la Real Sociedad que ha visto "muchas veces". "Mi primer gol con el Betis en Primera División es algo inolvidable para mí".

Esta temporada los objetivos del equipo y los suyos son ilusionantes: "Sabemos que el año es bonito. Se juega como se entrena. Si entrenas bien, como estamos haciendo, tiene su reflejo en el campo. Queremos estar todos disponibles para el entrenador para que sea un año glorioso". Tanto como su debut, que recuerda su debut, cuando entró "junto a Joaquín en el estadio Benito Villamarín". "Tenía tantas ganas que no pensaba ni en los nervios ni en la presión. Sabía que iba convocado y mis familiares me dieron tranquilidad mostrándome su confianza y diciéndome que hiciera lo que sé hacer". Ese día su juego eléctrico y vertical levantó a los aficionados en el Benito Villamarín: "Me crié jugando en la calle, con cartones de zumo o cualquier otra cosa haciendo de pelota cuando no había. Mi juego es el que es, me gusta e intento hacerlo en todos los partidos", aseguró Juan Cruz, para quien el vestuario verdiblanco es clave en todo lo lo bueno que le está pasando: "Una de las cosas por las que creo que me están saliendo las cosas tan bien es por el apoyo de los veteranos y del entrenador. Pellegrini es una persona extraordinaria y todos confiamos mucho en él. Todos los compañeros son extraordinarios. A Canales es imposible quitarle una pelota, como Fekir. Borja Iglesias, pelota que tiene, pelota que mete en la portería. Todos han estado a mi lado y Canales, por ejemplo, me envío un mensaje de ánimo y eso siempre viene bien".