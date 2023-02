Juanmi: "No hay que perder los nervios"

Más de cinco meses y medio después, Juanmi volvió a marcar. Llevaba dos goles en la Liga y la lesión en el tobillo lo dejó casi cuatro meses en el dique seco. En su primer partido liguero como titular desde su reaparición demostró ante el Celta que el olfato de gol sigue intacto, aunque se quedó con un sabor agridulce: "Feliz a nivel personal por ese gol, pero triste porque se nos escaparon tres puntos importantes en casa que nos afianzaran en puestos europeos", indicó en Betis TV.

"En una temporada se pasan por momentos mejores y peores, por rachas en las que sin merecerlos sumas puntos y otras en las que juegas mejor y no sumas. Sabemos cuál es el camino y que no hay que perder los nervios. Trabajando como lo estamos haciendo los resultados llegarán y este sábado tenemos una nueva oportunidad para acercarnos de nuevo a los puestos europeos, que es lo que queremos", indicó el malagueño, que pudo analizar su tanto ante el Celta: "Es un córner y en la segunda jornada por intuición fuer al rechace y tuve opciones de llegar. En esas situaciones siempre me he sentido cómodo, porque tengo instinto para eso. Tenía ganas de volver a ser titular, de jugar y ayudar. Y si es marcando, pues mucho mejor".

La lesión en un tobillo lo dejó cuatro meses en el dique seco. Volvió y hubo un amago de recaído, pero es algo que estaba "previsto". "Cuando sales de este tipo de lesiones estaba previsto que tuviera que hacerme algún tipo de cosa, porque se quedaron unas pequeñas molestias que me limitaban para el tipo de juego que yo tengo. Estaba previsto y se ha solucionado. Fue una lesión bastante grave y en cualquier cirugía y te trastean quedan secuelas. Lo que intentamos es que esas secuelas fuesen las menos posibles y que no me limitaran para jugar. Ahora estoy disfrutando de cada entrenamiento para volver al nivel con el que me fui", explicó el de Coín, agradecido por todas las muestras de afecto recibidas: "Recibir tanto cariño de la gente y que un gol aporte tanta alegría es muy gratificante. Me siento muy querido aquí y mi forma de devolver ese cariño es dejándome todo en el campo. Estoy en el sitio que quiero".

El haber pasado por otra lesión de gravedad antes hizo que Juanmi enfocara este mal momento con otra perspectiva. "Esta lesión me la he tomado de manera diferente. La experiencia de la anterior lesión, en la que estuve un año y medio parado, me hizo tomarme este parón de forma más positiva. En la anterior lesión estuve más cabizbajo, con un día a día más pesado y amargado y no quería pasar por lo mismo. Me conciencié de lo que tenía que hacer, trabajar para recuperarme y cumplir con los plazos que había. No quería llevarme la frustración a casa. Quería desconectar, evadirme con mi familia y ellos me han ayudado mucho en este proceso haciéndome todo más corto y liviano".

La ausencia de Juanmi afectó ha afectado a esa falta de gol que sacude al Betis, por lo que el protagonista espera desde ya, una vez que ha "salido del túnel", "ayudar al equipo con más goles". "La campaña pasada éramos varios los jugadores que por estas fechas llevábamos más tantos. Si dos o tres futbolistas rebajan sus cifras el equipo lo nota, pero seguimos pepeando por los objetivos marcados". Ahora Ayoze es una pieza más que debe sumar en ataque: "Nos va a aportar mucho. Es un perfil de jugador que va a encajar bien aquí y es un jugador polivalente que nos va a dar mucho", indicó.

El jugador bético se refirió a la unidad del grupo como base para superar este mal momento de resultados, especialmente en casa: "Hemos creado una gran familia y eso es fundamental cuando llegan momentos como el actual en los que los resultados no llegan, pero estamos más unidos que nunca y sabeos que vamos a salir adelante porque tenemos claras las ideas. Nuestra mentalidad es seguir haciendo cosas importantes y eso pasa por meternos en los puestos europeos. Sabemos cuál es el objetivo y vamos a pelear por conseguirlo".

El Betis visita ahora al Almería de Rubi, lo que será "un partido complicado". "Se está haciendo fuerte en su casa y Rubi nos conoce bastante bien. Será un encuentro disputado, pero tenemos que salir con las ideas claras para ir a por los tres puntos".