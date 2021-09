Kike Hermoso: "Imposible ser más feliz: gol y victoria"

Si había alguien feliz en el Sadar ése era Kike Hermoso, que se estrenaba en Primera División y debutó con un gol, el primero de su carrera como profesional.

"Más feliz es imposible estar, por el gol y por la victoria. Estoy orgulloso, porque he cumplido un sueño de la mejor forma. No se puede expresar con palabras lo que siento ahora", manifestó el joven futbolista verdiblanco, que recordó su tanto,el 0-1 en Pamplona: "Me quedo atrás, porque no veo que llego de primeras al remate, el balón me cae y puedo disparar y veo cómo va para adentro".

El central señaló que fue un "partido muy duro contra un rival muy fuerte" y añadió sobre su actuación: "Me he encontrado muy bien y todos mis compañeros me ayudaron. Tengo que darle las gracias a todos y al entrenador por confiar en mí y darme la oportunidad. El Osasuna es un rival muy complicado y sabíamos que sufriríamos. Estuvimos férreos atrás, trabajamos en defensa y llegaron los goles. El equipo supo estar fuerte en los momentos complicados y manteniendo el estilo de juego", resumió el central, que dedicó su debut a su "familia, que siempre ahí".

"Soy la personificación de la felicidad. Sentí resposanbilidad por cumplir este sueño. Siento mucha gratitud por la oportunidad y espero aprovechar si llega otra oportunidad", indicó el protagonista, que tuvo el apoyo de los suyos en la grada.