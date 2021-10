El Betis, de moda en Europa

El buen fútbol del Betis no está pasando desapercibido en el panorama europeo y el prestigioso diario L'Equipe ha realizado un reportaje que coloca al equipo verdiblanco como uno de los cinco conjuntos más vistosos para el espectador y recomienda seguirlo muy de cerca.

"Lens, Fiorentina, Betis, Leverkusen, Ajax: cinco equipos que debes ver jugar", señala el diario deportivo en su titular para analizar el inicio de temporada de estos conjuntos que están llamando la atención por su buen fútbol.

Cinco victorias en los últimos seis partidos, con cuatro tres triunfos en la Liga y dos en la competición europea, han devuelto al Betis a una dinámica positiva. Además, la capacidad goleadora del conjunto bético, el que más dianas ha anotado en la Liga Europa, lo convierten en un equipo muy atractivo para el espectador.

Junto al Betis, el diario deportivo francés también destaca al Bayer Leverkusen, precisamente rival del cuadro verdiblanco en la Liga Europa y con el que tendrá un doble enfrentamiento tras el parón liguero, el Lens, la Fiorentina y el Ajax.

"No creo que deba ser yo el encargado de analizar lo que se dice desde el exterior. Jugamos de una determinada manera y tratamos de mejorar partido tras partido. No variamos mucho según el equipo al que nos enfrentemos, adaptamos conceptos tácticos y se sale a ganar todos los partidos. No sé si el Betis es el mejor de la Liga, los puntos indican que hay equipos por encima", comentó Pellegrini en su conferencia de prensa cuando se lo cuestionó sobre ese fútbol atractivo que viene realizando el Betis y que le está haciendo recibir elogios en el panorama nacional.