El vicepresidente del Betis, José Miguel López Catalán, ha reaparecido en Canal Sur Radio para repartir la responsabilidad del fracaso deportivo de la pasada temporada, a la vez que ha asegurado que no ejerció de director deportivo tras la salida de Lorenzo Serra Ferrer, al que ha adjudicado exclusivamente el fichaje de Rubi como entrenador.

"Me considero corresponsable del fracaso deportivo, al igual que Ángel (Haro) o el resto del consejo. Fue bastante injusto considerarme culpable de ejercer de director deportivo del club. Es rotundamente falso que haya tomado decisiones de qué jugadores se fichaban o no. Se ha marcado un proceso de tener los mejores profesionales en cada área. En la deportiva sobre los entrenadores, siempre vienen recomendados por las personas que llevaban el área deportiva", ha asegurado el vicepresidente bético, que ha insistido en esa cuestión cuando le han preguntado por el fichaje de Borja Iglesias: "La valoración del año pasado somos los máximos responsables, pero el que sea simplista y diga que quedamos 15 por culpa de López Catalán es injusto y erróneo. Habría que valorar a la dirección deportiva, la secretaría técnica, los jugadores, la preparación física. Cuando un proyecto no funciona hay recapacitar y cambiar, eso es lo que hemos hecho. Para mí sería bastante simple y erróneo valorar el fracaso con el fichaje de Borja. Fue muy complicado, venía de forma rotunda venía con todos los parabienes de la dirección deportiva y del entrenador, había muchos clubes detrás para pagar esa cláusula y hubo que hacer un trabajo para traerlo. No ha tenido el rendimiento que se esperaba, pero confiamos en que es un buen jugador y sigue trabajando para dar ese rendimiento".

López Catalán, además, ha dejado claro, los motivos que lo llevan a seguir en el Betis. "No quiero eludir ninguna responsabilidad compartida, estamos aquí para que el Betis crezca, es lo que hemos hecho en estos seis años. Hemos tenido tropiezos, pero no estamos aquí por motivos económicos ni por querer figurar. Queremos que el Betis vaya arriba y tener un Betis grande. Si no estuviéramos convencidos de que perserverando lo conseguiremos, no seguiríamos. Me parece injusto que se carguen las tintas contra mí, se dieron una serie de circunstancias, de rendimientos que no funcionaron. Hay que mirar hacia delante y hay que echar al resto para que no vuelva a ocurrir", ha señalado el vicepresidente.