Mandi: "Hay cosas que mejor que no diga ahora"

Mandi, uno de los goleadores del Betis ante el Real Madrid, resumió el sentir del equipo tras el encuentro al asegurar tras el choque que "hay cosas que mejor no diga ahora".

"No voy a hablar del arbitraje, sólo de las cosas que hemos hecho bien y lo que hay que corregir para el próximo partido", afirmó el argelino, que destacó el esfuerzo y el buen papel realizado por el conjunto verdiblanco, que mereció "irse al descanso con más ventaja incluso". "Con carácter y personal remontamos el gol del Real Madrid, siendo muy superiores hasta el descanso y mereciendo incluso marcar algún tanto más para irnos con más ventaja. He visto un Betis muy bueno en la primera parte, generando muchas ocasiones", destacó.

El tempranero tanto en propia puerta de Emerson pesó de inicio, pero fue la expulsión del lateral lo que marcó el duelo. "En la segunda parte el rival fue un poco superior, pero hay elementos en el juego con los que no se puede luchar. En el inicio de la segunda parte no estuvimos bien. Es el Real Madrid, un rival difícil, y no es fácil jugar contra ellos. Ahora debemos centrarnos en el encuentro del martes y corregir las cosas en las que hemos fallado para volver a ganar", finalizó.

"Luchamos contra toda las adversidades. El VAR ha desequilibrado el partido. Estamos decepcionados porque hemos hecho cosas bien, fue un Betis valiente, pero no pudimos. Ser del Real Madrid da ventajas a veces, pero no vamos lamentarnos ni hablar del árbitro. Vamos a seguir trabajando para mejorar", destacó Mandi.

"No me gusta decir que un equipo hizo un buen partido cuando pierde, pero estamos haciendo cosas buenas y debemos seguir por esa línea. Esta derrota duele mucho, porque hemos competido y nos vamos con mal sabor de boca. Que haya ganado el Real Madrid creo que no es justo".