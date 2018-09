“Marcar y ganar así es un sueño”

Fue el debut soñado esta temporada. Joaquín salía, disputaba sus primeros minutos y, apenas unos instantes después, el portuense remataba un centro de Mandi que rompía una racha negativa del Betis como local ante el Sevilla que se prolongaba durante más de una década. “En el inicio de temporada me ha tocado estar fuera por unas molestias en el sóleo, pero yo quería llegar a este partido para estar con mis compañeros. Pero ha sido el debut soñado. Marcar en un derbi y llevarnos los tres puntos, con nuestra gente, es el sueño de todo bético”, reconocía el portuense.

“Las estadísticas están para romperlas”, señaló el capitán bético cuestionado por la larga racha de su equipo sin ganar en el Benito Villamarín. “Afortunadamente hemos hecho un partido muy completo y tanto en la primera parte como en la segunda, fuimos superiores. Sabíamos que nos iban a hacer sufrir, porque tienen jugadores importantes, pero fuimos superiores durante todo el partido y la victoria es merecida”, añadió.Sobre su gol, Joaquín señaló que sabía las intenciones de Mandi de antemano, “Cuando sube tanto la suele poner. Fui con fe e intención y rematé fuerte”, explicó el 17 bético, que volvió a agradecer el apoyo de la afición: “Son tres puntos que significan más y la afición lo merece. Yo me iré del fútbol feliz porque esta gente me lo ha dado todo”.

“Desde que he salido del hotel, se me ha puesto la piel de gallina. Pocas veces he vivido momentos así. Lo feliz que se va la afición ahora a casa es lo más gratificantes. Si estamos unidos pasando momentos peores, pasaremos un año muy bonito”, comentó Sergio Canales, uno de los debutantes en un derbi. “Al final el Sevilla es un muy buen equipo, no hay que engañarse. Creo que hemos trabajado el partido y resulta increíble que en la jornada tres llevemos sólo un gol. Al final el fútbol ha sido justo. Hemos sido inteligentes y hemos estado concentrados, que era algo que teníamos muy presentes”, aseguró el cántabro sobre el análisis del partido.

“Yo quería coger el balón, sacar rápido y hemos chocado. No tengo nada que decir a eso”, expuso Pau López, por su parte, sobre la acción polémica que acabó en la expulsión de Roque Mesa. “Ha sido un partido muy complicado, pero el equipo ha sacado los tres puntos para que la gente estuviera contenta. Al final ha aparecido Joaquín, un jugador diferente, una institución para el beticismo”, agregó sobre el partido.