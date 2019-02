Marcelino: "El Betis ha ganado en grandes estadios"

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, ha comparecido hoy para analizar el duelo de mañana ante el Betis, del que ha destacado su capacidad para ganar en grandes estadios. Además, el técnico ché ha insistido en la necesidad de aunar cabeza y corazón para decantar la eliminatoria a su favor.

"Ellos tendrán posesiones largas y nosotros todos los contraataques y ataques que podamos provocar. Cuando no tengamos el balón tenemos que defender muy bien, creo que llegará a la final el equipo que mejor defienda. El Betis ha ganado en grandes estadios y tiene jugadores de gran nivel", ha asegurado Marcelino, que ha destacado el estilo de juego bético: "Tiene una identidad, se basa en la posesión, todos los partidos con ellos se han desarrollado de manera similar, sabemos dónde somos eficaces y dónde podemos tener problemas".

No se siente favorito, pese a todo, el entrenador valencianista. "El 2-2 nos da una ligera ventaja pero en cualquier caso no es definitiva, sería un gran error pensar que está hecho todo, todo está en el aire", ha explicado Marcelino, que también ha señalado alguna de las claves del duelo: "Este partido se juega con la cabeza y el corazón pero por ese orden, porque si no las emociones nos pueden jugar una mala pasada. Hay que lograr la activación correcta para el máximo rendimiento sin ella no estaremos en la final. Es fácil decirlo y más difícil ejecutarlo pero es nuestra ilusión, nuestra ambición y nuestra idea, jugar un gran partido, sufrir, competir, acertar y al final, disfrutar".

Eso sí, el preparador ché quiso destacar el buen momento por el que atraviesa su equipo, pese a tres empates seguidos en la Liga. "Estamos en el mejor momento de la temporada a nivel de juego y por lo que transmitimos. Hoy no hay nubarrones ni en Asturias. El equipo está a seis de la Champions, con el Madrid y el Barcelona el único que está en tres competiciones, y estamos a 48 horas de la final", ha indicado el técnico, que también ha pedido el apoyo de la grada de Mestalla para evitar la ansiedad que puede aparecer en algunos momentos.