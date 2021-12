Montoya, novedad en la lista de convocados del Betis

El Betis ha ofrecido una lista de convocados con 22 jugadores para el encuentro ante el Celtic de este jueves, con el que cerrará su participación en la fase de grupos de la Liga Europa. Como ya había adelantado Manuel Pellegrini, el lateral Martín Montoya ha sido la gran novedad, después de que se haya ejercitado con el resto del grupo.

"Ha trabajado poco con nosotros, pero está recuperado de su dolencia", señaló el entrenador verdiblanco sobre el lateral diestro, que regresa así a una convocatoria del equipo verdiblanco tras dejar atrás el esguince de tobillo que sufrió en un entrenamiento.

Precisamente, una de las ausencias de la lista es Héctor Bellerín, otro de los laterales diestros de la plantilla bética, y a quien Pellegrini no se llevará a Glasgow. Tampoco estarán en el encuentro ante el Celtic el meta Claudio Bravo y el canterano Rodri, que se unen a las ausencias conocidas de Fekir, sancionado, Sabaly, lesionado, y Joel Robles y Camarasa, que no están inscritos en la competición europea.

"Todavía no se ha integrado al grupo, no está en la lista porque no ha hecho fútbol. La semana que viene esperamos contar con él al 100%", indicó Pellegrini sobre el portero chileno, que sí se dejó ver esta mañana en la sesión de entrenamiento aunque de manera parcial.