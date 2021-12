Pellegrini: "La mentalidad ganadora se demuestra en cada partido"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha comparecido en la rueda de prensa al partido ante el Celtic, en la que ha dejado claro que espera que su equipo lo afronte con la misma intensidad que los anteriores, pese a que la clasificación ya esté resuelta. "La mentalidad ganadora se tiene que demostrar en cada partido", ha asegurado el técnico chileno, que también ha indicado que Martín Montoya viajará con el equipo.

"Tenemos la responsabilidad de terminar el grupo lo mejor posible, siempre es importante ganar, por las dinámicas, por ver los rendimientos individuales, por ver cómo funciona el grupo. No decide la clasificación, lo que haría acudir con una mentalidad distinta, pero tenemos que ir a superar al Celtic", ha asegurado Pellegrini, que ha expresado la actitud que espera de sus jugadores: "Es una mentalidad que tienen que tener todos los equipos de forma permanente, independientemente de lo que se juegue. La tensión no es la misma, pero el orgullo, las ganas de ganar y tener una mentalidad de ganadora se tienen que demostrar en cada partido, y yo lo espero del equipo".

Y es que el técnico bético no quiere euforias. "Una cosa es la parte externa y otra la interna. El equipo sabe que ganar o perder depende de dos o tres balones que se juegan distintos en un partido y el resultado cambia. El plantel está involucrado y esa posible relajación espero no verla ni mañana ni mucho menos el domingo. Nadie puede pensar que lo que hicimos hacia atrás va a servir para ganar el siguiente partido. Hay que repetir lo que venimos haciendo hasta el final y ya veremos qué conseguimos", insistió Pellegrini, a quien también se lo cuestionó por Fekir: "Le va a venir bien la semana que no va a jugar, acumulaba muchos minutos en su cuerpo. Pero ya dije que este equipo no es sólo Nabil y los jugadores lo demostraron con personalidad en el partido ante el Barcelona. Es un jugador muy importante para nosotros y esperamos que vuelva al mismo nivel. ¿Renovación? Hay conversaciones, pero personalmente no me meto en esto. No le puedo decir mucho".

Por último, Pellegrini también indicó que no está demasiado vigilante de los posibles rivales en la próxima ronda de la Liga Europa: "No estamos pendientes para nada. No tenemos preferencias y ya veremos el lunes quién nos toca. Estamos más preocupados con el partido mañana, por mantener la dinámica y hacer un buen partido. Luego cuando acabe mentalmente nos meteremos en la Real, y luego ya veremos quién nos toca de los que vienen de Champions".