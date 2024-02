Pablo Fornals ya se entrena a las órdenes de Pellegrini y puede debutar este domingo

El Betis ha ultimado en la mañana de este sábado su preparación para enfrentarse al Getafe de Bordalás. En el Benito Villamarín, el conjunto verdiblanco ha realizado su última sesión de la semana antes de verse las caras con los azules, que visitan Heliópolis después de caer frente al Real Madrid (0-2) el jueves pasado.

El cuadro bético se ha ejercitado en Heliópolis con las ausencias de varios futbolistas que están descartados para recibir a los madrileños. Son los casos de Guido, Sabaly, Ayoze, Marc Roca, Bravo y Bartra, que no han participado a las órdenes de Pellegrini y, por tanto, no entrarán en la lista para este domingo.

Repasando el estado de los lesionados, Ayoze aún no está recuperado del esguince de tobillo pese a las buenas previsiones, Roca ya superó la neumonitis pero no llega a esta jornada y Guido, Bartra y Bravo sufren lesiones de larga duración. Por otro lado, Sabaly regresó a Sevilla hace un par de días pero aún no se ha reincorporado a la disciplina grupal, pues se está entrenando al margen.

Fornals, principal novedad

Pablo Fornals, quien aterrizó ayer viernes en Sevilla a última hora de la noche, ya se ha ejercitado con normalidad y apunta a entrar en la lista. Chimy Ávila, sin embargo, se ha entrenado al margen en el gimnasio de la Ciudad Deportiva. El argentino arrastra una lesión en el sóleo de la que ya está recuperado, aunque su regreso este domingo sería precipitado. El tercer fichaje, Bakambu, está en Costa de Marfil disputando la Copa África con RD Congo, que estará presente en las semifinales del torneo, lo que descarta al delantero africano también para la visita a Cádiz.

Chadi Riad y Abde son otros dos nombres propios relevantes, pues el viernes retornaron al grupo y este sábado se han entrenado con normalidad, por lo que deben ir convocados de cara al duelo con el Getafe. Los canteranos Yanis Senhadji, Enrique Fernández y Ricardo Visus han formado parte de la sesión y también pueden entrar en la lista del Ingeniero.