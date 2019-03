Paco Jémez: "El Betis es uno de los mejores equipos de la categoría"

El duelo entre el Rayo Vallecano y el Betis servirá para que Paco Jémez regrese al banquillo del equipo madrileño. Ese nuevo aire que el técnico le quiere dar a su equipo contrasta con el alto concepto que tiene de los verdiblancos. "Es uno de los mejores equipos de la categoría", aseguró Jémez, que también se declaró un admirador de Quique Setién.

"Nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de la categoría, saben bien a qué quieren jugar. La gran diferencia entre ambos es nuestra situación mental. Tenemos que competir contra eso y sentirnos de igual a igual, olvidando lo que ha pasado hasta ahora. Potenciar las cosas buenas que traían con Míchel. El tiempo juega en nuestra contra", aseguró Jémez, al que le preocupa más el colectivo bético que las individualidades: "Hay que tenerlas en cuenta. Hay tres o cuatro jugadores que están de lo bueno para arriba. Los tendremos en cuenta y debemos tratar de que no se sientan cómodos. Me preocupa que la maquinaria del Betis no funcione porque nosotros desactivamos a la globalidad. Lo primero que tenemos que hacer es combatir al Betis como conjunto y después, las individualidades".

Además, el entrenador rayista devolvió los elogios que el viernes había recibido de Setién. "Siempre he sido un gran admirador suyo, pensamos de la misma manera. Está haciendo algo que tiene mucho mérito. El Betis es uno de los que mejor fútbol hace. No renuncia a lo que quiere hacer y sabe que en el global sacará más de positivo que de negativo. Nos va a exigir mucho, quitarle el balón es difícil. Estamos en una situación límite, un empate supone un pasito más a Segunda. Cuando sólo te vale ganar sabes lo que necesitas. Vamos a intentar plantear un partido incómodo", aseguró Jémez, que sí ha visto un cambio de mentalidad en su equipo: "Los he visto más ilusionados. La semana de parón nos ha venido bien a todos. El primer día les vi tristes, cabizbajos, no veían luz, pero las charlas, el descanso, los entrenamientos me hace verlos otro talante. Pero veremos la realidad cuando nos den la primera hostia compitiendo. Ojalá el Betis no nos dé ninguna. Este equipo adolecía de eso, cuando le daban un golpe hincaba la rodilla. Espero que el equipo reaccione y no se venga abajo si empieza perdiendo. Para levantar un partido hay que levantarse anímicamente. Eso no lo sabremos hasta que lo veamos. Estamos en una situación que nos hemos buscado y hay que apechugar con ella. Estamos en una situación límite y cuando vine lo asumí. El año que viene, pase lo que pase, voy a seguir. El jugador debe saber navegar en estas aguas. Si la presión te puede te tienes que dedicar a otra profesión y no a ésta".

Además, el entrenador le restó importancia al recibimiento que la grada le realice a su persona. "Espero que la afición esté con el equipo y como sé que la afición lo hace... Nuestra afición es la mejor ayuda que tenemos. Sé que estará con nosotros de principio a final y le tenemos que recompensar. Lo importante es su actitud con el equipo y siempre ha sido intachable. Por eso es distinta. Estoy muy orgulloso de sentarme en ese banquillo y tener a esta afición que estará con el equipo siempre", comentó.