El entrenador del Betis, Quique Setién, ha comparecido hoy, un día antes de lo habitual, en la previa del Rayo-Vallecano-Betis, y el preparador verdiblanco ha resaltado la importancia de este duelo y de los que quedan hasta el final de la Liga. "Mis cuentas son ganar este partido, y luego en Anoeta, al Villarreal y el derbi. Pero no sólo para entrar en Europa, sino para jugar la Champions. Me encantaría dar ese paso", ha indicado el preparador verdiblanco, que ha expresado su malestar por jugar a las dos de la tarde, a la vez que ha vuelto a detenerse en el debate sobre la posesión y los estilos de juego de cada equipo. "Lo importante es que lo que hagas, lo hagas bien", ha manifestado sobre este asunto.

Entrenamientos

"No queríamos que nos cogiera ventaja el Rayo, sabíamos que se había entrenado a esta hora. Ponerte en situación real del partido, coger unos hábitos en pocos días. Es una hora que nunca me ha gustado, ni por la mañana ni a las cuatro".

"El que tenga televisión en la cocina lo verá mientras está comiendo, o llevarte la bandeja al salón. No es una hora propia para nosotros. pero los partidos no sólo se ven en España sino en todo el mundo. Hay unos intereses que están por encima".

Parón

"A todos nos ha venido muy bien, necesitábamos tener un periodo de reflexión, más que en lo físico en lo mental. Estos dos meses y medio desde Navidad han sido duros y de mucha exigencia. El cuerpo agradece el descanso y desconectar. Esta semana que han ido llegando los jugadores de la selección, hemos pasado una semana buena, hemos preparado a conciencia el partido de Vallecas".

Cuentas

"Te planteas todo, no me dejo llevar por el entusiasmo si no está basado en algo sólido. No suelo hacer análisis a largo plazo. Hoy se lo he dicho a los futbolistas, vienen de dos semanas sin ambiente competitivo y se olvida lo que viene. El entrenamiento que hemos hecho ha sido en lo táctico, había que tener una exigencia como la del partido. Son diez partidos que son diez finales, si queremos estar en Europa hay que dar nuestro mejor nivel, nuestro mejor versión cada uno. Ojalá que cada jugador dé lo mejor de sí mismo. Si esto lo conseguimos el nivel del equipo va a aumentar, y la repercusión será tremenda. Estamos avisados de que tenemos diez finales"

"Las cuentas son ganar este partido, ir a San Sebastián y ganar, luego Villarreal y después el derbi. No sólo para entrar en Europa sino para jugar en Champions. Me encantaría dar ese paso. Pero los rivales tienen la misma ilusión que nosotros".

Posesión

"El tema de la posesión o no tenerla no es lo importante, sino lo que hagas lo hagas bien. Tener el balón a veces no es complicado, llegar a portería sí lo es. La posesión se utiliza para poder defender mejor, mientras tienes el balón no lo tiene el rival y no te va a hacer daño. Valoro muy positivamente lo que hacen toros equipos sin el balón, cada uno propone lo que cree conveniente. Desarrolla un estilo y se arropa de los jugadores que cree. Hasta los equipos más conservadores quieren tener más el balón cuando van 1-0. Es un debate, la gente tiene la idea metida en la cabeza y es difícil cambiarla. Lo que se decida hacer, que se haga bien. Hay muchos equipos que no tienen posesión, a los que no les va bien, y al Barcelona, el equipo que más posesión ha tenido, o la selección, que nos ha dado títulos. No se puede decir esto es mejor o peor, hay que respetar todas las opiniones y modelos, lo importantes es que lo que hagas lo hagas bien".

Rival

"La llegada de un nuevo entrenador nos supone que hay que intuir más, aunque conocemos al entrenador, no sabemos lo que va a hacer. La situación del Rayo no sabemos si va a seguir la línea suya, lo del anterior entrenador puede ser diferente. Son incógnitas que resolveremos en el partido. Nos vamos informando de lo que vamos a hacer, de lo que intuimos que van a hacer".

Paco Jémez

"Siempre me ha gustado, ha sido un entrenador valiente, convencido de lo que hace. Me identifico con estos entrenadores, que proponen más, que son más atrevidos que conservadores. Es un entrenador que va con mi manera de ver el fútbol".

Rayo

"Entiendo que nos vayan a apretar arriba, que sean muy intensos en ese sentido. Va a ser un equipo agresivo, las cosas que hemos preparado van en ese sentido. Es lo que pretendes hacer tú, pero Paco siempre lo ha llevado al extremo. No sabemos si va a ser más conservador. Habrá que tratar de superar esa presión, como ellos lo que hagamos nosotros. Seguramente sea un partido vistoso, como casi todos los que juega el Betis. También el Rayo puede ayudar. Es mejor que un partido aburrido, dentro de lo que uno entiende por esto, hay que respetar todas las opiniones".