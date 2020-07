Aunque Manuel Pellegrini no ha querido detenerse en nombres propios durante su presentación como entrenador del Betis, el chileno sí ha hablado de Joaquín, el capitán de la plantilla verdiblanca y quien dirigió en el Málaga. "Viéndolo jugar todavía puede aportar cosas", ha dicho el técnico, que también entrenó a otros jugadores del equipo como Juanmi, Canales o Javi García.

Además, Pellegrini también ha elogiado la calidad de Fekir, un jugador que confía en dirigir la próxima temporada en el Betis, pese a los movimientos que se esperan en la plantilla durante el verano.

"Su carrera se vale por sí sola, en los clubes que ha jugado. Con 38-39 años, ha sido capaz de marcar diferencias y anotar ocho goles. Estoy muy contento de volver a dirigirlo, tuvimos una gran temporada en Málaga. Aporta su experiencia y su personalidad, es alegre e importante para el vestuario. Viéndolo jugar todavía le puede aportar cosas al Betis", ha comentado Pellegrini sobre el portuense. "También he estado con otros jugadores como Juanmi en el Málaga o Canales en el Madrid. Estoy muy contento de conocer a algunos jugadores. Lo de Joaquín tiene un mérito especial, mantenerse en primera línea en base a su calidad y no sólo a un nombre. A Javi García también tuve la fortuna de dirigirlo en el City", ha dicho el chileno.

Sobre la futura configuración de la plantilla, Pellegrini no ha profundizado demasiado en su análisis. "Salen siempre nombres que pueden llegar, vamos primero a analizar el plantel, están los puestos doblados y hay que ver también los que pueden salir. No es factible hablar de nombres propios, trataremos de mejorar la plantilla. Jugadores con una trayectoria serán nombres a considerar. No es el momento de hablar de los jugadores que pueden salir o llegar. Vamos a planificar con la dirección deportiva, qué es lo mejor para Betis, cuaées pueden salir o permanecer. Hay circunstancias que pueden variar esas situaciones", ha dicho Pellegrini, que sí ha elogiado a Fekir: "Es un jugador que ha demostrado su calidad, pero siempre el rendimiento de un futbolista está relacionado con el equipo. Es una figura que me alegra mucho de que esté en el plantel. Su rendimiento va a estar en alza, tiene la calidad para hacerlo".