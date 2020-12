Muy satisfecho por el compromiso mostrado por el Betis ha comparecido Manuel Pellegrini, que ha destacado la personalidad del equipo para romper la mala dinámica. "No teníamos dudas en lo que hacíamos", ha resaltado el entrenador chileno, que también se ha mostrado feliz por no haber encajado goles, uno de los aspectos que necesitaban mejorar sus futbolistas.

También se ha detenido Pellegrini en la actuación de Fekir, el líder hoy del conjunto bético, o en la actuación de los jugadores que entraron desde el banquillo y ayudaron a ganar el partido. "Han entrado muy bien y han ayudado a cerrar el trabajo de sus compañeros", ha manifestado el chileno.

Análisis

"Había que estar más concentrados en defensa, nos venían haciendo muchos goles, algunos eran justificables por las expulsiones en contra, pero contra el Athletic y el Eibar recibimos 6 goles y no estuvimos bien. Ya dije que el Betis no va a ser nunca un equipo que va a salir a no perder, hemos ido a ganar desde el primer minuto. Tuvimos ocasiones para haber marcado en el primer tiempo, pero también la capacidad para tener la valla en blanco y poder jugar con más calma".

Valor

"Era muy importante cambiar la dinámica en cuanto a los resultados, esa malos resultados habían deteriorado externamente la imagen del equipo. No todo es negativo cuando se pierde, aunque el equipo no ha creado ocasiones en los dos últimos partidos. Bajo la misma idea y con la convicción que hay que tener, con el diagnóstico adecuado, cubrimos bien las bandas y que Ssasuna no se pusiera por delante. Luego, con paciencia tuvimos ocasiones para abrir el marcador antes, y mantuvimos el orden hasta el final y acabamos con dos buenos goles".

Fekir

"Coincido plenamente, hablé con él esta semana y ha jugado con la categoría que es. Ha marcado la diferencia, también ha jugado más avanzado para que recibiera en zonas peligrosas. Me alegro por él y nos va a venir bien".

Borja Iglesias

"Los delanteros viven de los goles, venía trabajando con muchas ganas de retornar y le va a venir bien el gol. Loren también hizo un buen trabajo. Recuperamos a un jugador muy importante".

Respiro

"Respiro siempre, ganando o perdiendo, si no muero. Dije el viernes, cuando las críticas con razón eran fuertes y con razón, que no teníamos duda en lo que hacíamos. El equipo ha tenido dos imágenes en muchos partidos, una en la que le costaba encajar goles y otra con errores importantes, llevamos seis penales en contra. Me alegro mucho de haber vuelto a ese buen trabajo, y el próximo partido hay que seguir con la misma exigencia, la misma convicción de tomar los partidos como finales. Hay que seguir trabajando como lo hubiera hecho si hubiéramos perdido hoy".

Cambios

"Me gustaría alabar que hice los cambios justos, pero depende de cómo entren los jugadores. Ellos entraron muy bien y pudieron cerrar el trabajo que habían hecho sus compañeros".

Joaquín-Miranda

"Es curioso, le da más mérito todavía a Joaquín, de mantenerse vigente todavía, con el cariño que le tiene al Betis y con la actitud que pone. Hoy le tocó quedar en el banquillo y calentar durante muchos minutos y entró con las mismas ganas que Miranda. Merece una estatura por su calidad y su persona".

Actitud

"Una actitud que agrada a todos, pero no es la primera vez en la temporada. Por distintos motivos, especialmente contra los grandes, se fue deteriorando con la falta de confianza y acabamos jugando desordenados. El plantel estaba consciente, no esta contento pero tenía claro que la idea futbolística iba a continuar".