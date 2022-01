Pellegrini: "No es sólo de hoy, el equipo ya lleva un tiempo largo jugando muy bien"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, no podía estar más satisfecho con el juego desarrollado por sus futbolistas en este partido contra el Alavés. El chileno era un hombre feliz por la goleada conseguida, pero siempre de su habitual cautela: "El equipo hizo un partido muy completo tanto en defensa como en ataque. Salimos a buscar el partido con intensidad, rendimientos muy altos, una defensa sólida y siendo creativos en ataque. Uno hace cambio porque los jugadores le dan la confianza de que el rendimiento es muy parejo".

¿El mejor partido del Betis en la temporada? "Hemos hecho en casa muy buenos partidos, le hicimos cuatro a la Real, al Valencia, pero hemos dado una muestra de solidez en la recuperación del balón y en ataque con la mayor participación de jugadores, un equipo que piensa siempre en la portería contraria, hay que mantener esta dinámica y seguir creyendo en lo que se hace".

La siguiente cuestión gira sobre las opciones del Betis respecto al Atlético de Madrid y el Barcelona, que van por detrás: "No sé adivinar el futuro. Si tiene la capacidad, no hay nada que decir, pero tenemos que estar muy consciente de que quedan 17 partidos más, 51 puntos, hay que tratar de ganar al próximo rival, mantenernos en las otras dos competencias. Nuestro objetivo es ganarle al Espanyol, no tengo la capacidad para adivinar".

La euforia en las preguntas se hace lógica sobre excelente juego desarrollado por los suyos, pero Pellegrini insiste en que "no es solamente hoy. Lo importante es que el equipo va mejorando desde que comenzamos la temporada anterior, pero ya lleva un tiempo largo jugando a muy buen nivel. Hoy fue sólido, muy completo y es lo que tenemos que mantener, pero no es sólo de hoy".

Entonces se le cuestiona sobre el posible margen de mejora para un Betis instalado en la tercera plaza. "Uno siempre tiene que ser ambicioso y saber que se puede mejorar en muchos aspectos. Siempre hay mejorías en el equipo, pero más que nada mantener el convencimiento con independencia del rival que esté enfrente. Este equipo está convencido de hacerlo".

El apoyo de la grada

"Yo me alegro mucho por la gente, porque no pudo disfrutar el otro día de la clasificación de la Copa del Rey, venía con ansia de entregar su apoyo al equipo y es un gusto verlo disfrutar de esa manera", responde Pellegrini cuando se le habla de los béticos en el Benito Villamarín.

¿Pensaba que podría llegarse a esa comunión con el público durante su etapa en el Betis? "Por suerte, en mi carrera siempre me han gustado los desafíos y si vine es que porque creía que se podía hacer algo importante, se han ido asimilando una serie de conceptos y el jugador está contento de ver que es un equipo ofensivo y que siempre busca la portería contraria".

Pero no tarda mucho Pellegrini en repartir los méritos con todos, particularmente con los jugadores: "Uno se puede sentir más contento cuando su equipo gana y cuando hay un rendimiento grande desde la grada. No soy yo la primera figura, son el presidente y, sobre todo, los jugadores".

Y un último aspecto futbolístico que no tiene nada que ver con los goles marcados sino con la solidez cuando un enviado especial de Vitoria le pregunta por el Alavés. "Me quedo muy contento con la poca posibilidad que le dimos al Alavés de hacernos daño en defensa, porque eso necesita el trabajo de todos", concluía el feliz entrenador del Betis.