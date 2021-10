Pellegrini, de Dani Ceballos a Fekir

El nombre de Dani Ceballos sigue vinculado a la actualidad del Betis. Su fichaje estuvo a punto de realizarse en verano e incluso en Budapest algunos aficionados le pidieron a Ángel Haro y José Miguel López Catalán que lo fichen en enero, una cuestión en la que no ha querido entrar Manuel Pellegrini.

"Me gustaría pensar en el plantel que tenemos, en el partido del Villarreal y no especular a futuro. El plantel quedó estructurado hace poco tiempo, está respondiendo y el futuro soin especulaciones", ha señalado el entrenador chileno en la conferencia de prensa. "También queremos mantener esta union del plantel con las hinchas, fue una alegría dedicarles el triunfos en el exterior después de tanto tiempo. Esa unión es lo más importante para poder seguir creciendo", ha añadido Pellegrini, que no piensa más allá del siguiente encuentro.

La opción de Dani Ceballos estuvo abierta hasta el último día para el Betis, que mantuvo conversaciones directas con el Real Madrid, pero finalmente la operación quedó aparcada. Incluso ahora el centrocampista utrerano se encuentra todavía lesionado y sin fecha para reaparecer, de ahí que su prioridad sea recuperarse antes de que llegue el mercado invernal.

Quien sí se encuentra a un gran nivel es Nabil Fekir. El francés ha sido otro de los nombres propios a los que se ha referido Pellegrini, que ha destacado su aportación en los éxitos del Betis. "No solamente tiene un inicio muy bueno, el año pasado también fue importante para nosotros. Es un jugador muy comprometido en el funcionamiento del equipo con balón y sin balón y su trayectoria lo demuestra lo que es capaz de dar, por eso fue campeón del mundo", ha comentado Pellegrini, que tiene al francés como indiscutible en sus planes.