Pellegrini, de Fekir a Víctor Ruiz

Nabil Fekir y Víctor Ruiz han sido dos de los nombres propios de la semana en el Betis y sobre ellos dos ha hablado Manuel Pellegrini en su conferencia de prensa previa al duelo con el Getafe. El técnico chileno ha explicado su defensa del atacante francés, que ya había realizado en semanas anteriores, mientras que ha descartado la presencia del central en el partido de este viernes.

"Nabil se encarga de elaborar gran parte del juego y que convierta goles sería lo ideal. Pero él no es un goleador, aunque un gol en un año de juego es poco. Él es el primer preocupado, aunque los goles vienen a través del juego del equipo, que ayuda a convertirlos. Él está consciente de lo que hace dentro de la cancha, de lo que tiene mejorar y siempre está disponible a escuchar para mejorar. Me alegré por el gol que hizo, pero como comenté en semanas anteriores cuando me preguntaban si debía jugar, hay jugadores que en determinados momentos hay que respaldar. Es indispensable en el juego nuestro, todas la semanas ha ido mejorando", ha explicado Pellegrini sobre el atacante francés, al que se mucho más entonado en 2021.

Sobre la baja de Víctor Ruiz, Pellegrini ha explicado su situación, que incluso lo convierte en duda para el duelo con el Cádiz de la próxima semana. "Víctor tuvo un problema muscular en el último partido, no alcanza para jugar en una semana y no sabemos si estará para el próximo, está muy justo. Borja (Iglesias) y Diego (Lainez) estuvieron sin problemas. A Diego le faltaba ponerse más a punto después del Covid. Están en la lista de citados", ha indicado el técnico, que también ha apuntado a los posibles recambios en la zaga: "Tenemos solamente dos centrales, pero contamos con dos jugadores que los hacemos trabajar en esa posición. Guido y Paul están capacitados para jugar en esa posición. Ojalá no haya problemas y podamos mantener a los dos centrales todo el partido".