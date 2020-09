Pellegrini: "Jugar contra el Real Madrid, el VAR, expulsiones y penaltis es demasiado"

Dejó el partido del Betis muchos aspectos para el análisis, pero fue claro Manuel Pellegrini al resumirlo todo asegurando que "jugar contra el Real Madrid, el VAR, penaltis y expulsiones es demasiado", aunque, pese a la derrota, se quedó con la conclusión, "ahora más que nunca", que el equipo "está en el camino correcto".

"Ante la actuación del equipo creo con más seguridad que nunca, que estamos en el buen camino. Marcamos dos goles en la primera parte, remontando el 0-1, y generando claras ocasiones. Después, en un segundo tiempo más igualado y actuando en inferioridad numérica, no es evaluable el partido. El VAR y Real Madrid juntos son demasiado", apuntó el chileno, para quien "antes del penalti de Bartra hay fuera de juego Borja Mayoral que no se evaluó, pero el penalti sí. Son el tipo de decisiones que ahora deciden los partidos. Jugar contra el Real Madrid, el VAR, penaltis, y expulsiones es demasiado", insistió Pellegrini. "Hay un árbitro encargado de impartir justicia en el campo y esta vez le tocó toda la justica al Real Madrid. Me quedo con lo que hizo el equipo once contra once", apuntó el preparador verdiblanco, para quien "Benzema está adelantado en el autogol de Emerson".

Pese al resultado, el entrenador bético se queda "con los aspectos positivos". "Estoy más convencido, después de perder, que estamos en el camino correcto. Hay circunstancias que siempre rodean el resultado que no se pueden evaluar, pero estoy conforme y satisfecho con la actitud dentro del campo de los jugadores. Ya toca pensar en el próximo partido", afirmó Pellegrini, cuestionado de nuevo por el VAR: "Me gusta el VAR. Las líneas que tiran son importantes, pero a veces toca siempre en contra como esta vez".

Sobre la apuesta de Sanabria en lugar de Borja Iglesias apuntó que "sólo" habla de "rendimientos individuales con los futbolistas", pero "ofensivamente el equipo estuvo bien con esa variación y para este encuentro creía que era bueno ese cambio. Once contra once el equipo estuvo bien", recordó el preparador verdiblanco, que dejó en duda la participación de Claudio Bravo para el próximo choque. "Vamos a ver... Sufrió una distensión en la rodilla en el último entrenamiento, pero la actuación de Joel Robles me dejó satisfecho. No tuvo responsabilidad en los goles".