La visión de Pellegrini sobre el 'caso Rubiales' y su discrepancia con Borja Iglesias

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, se ha expresado con total claridad sobre todo lo que está sucediendo en torno a la figura del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y el beso con Jenni Hermoso, en un capítulo que sigue dando mucho que hablar.

Pellegrini ha lamentado que con todo el revuelo montado se haya quedado en un segundo plano lo más importante, el título conseguido por las jugadoras de la selección española en un excelente campeonato: "Fue algo lamentable lo que sucedió. Opacó mucho un título mundial. Ya todo quedó en segundo plano por un hecho que no tiene mucha justificación ni explicación. Más que seguir dándole vueltas al tema, tomar decisiones correspondientes y centrarse todo en la parte futbolística. Se dio más importancia a lo otro que a un título mundial".

Además, tras la comparecencia de Luis Rubiales en la asamblea extraordinaria de la RFEF, en la que dejó claro que no piensa dimitir, el futbolista del Betis Borja Iglesias expresó se renuncia a no vestir la camiseta de la selección española "hasta que no cambien las cosas".

El gallego mostró su disconformidad con las palabras del presidente de la RFEF y no dudó en indicar su decisión al respecto en redes sociales, y sobre ello ha sido cuestionado Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa al partido ante el Athletic. El chileno, en un tono comedido y alejado de cualquier polémica, ha mostrado su visión sobre la decisión de su futbolista: "Lo de Borja no me corresponde a mí analizar las opiniones de otras personas. Sí me gusta que llamen a mis jugadores para las selecciones, me gusta mucho. Discrepo con Borja. Un jugador debe estar dispuesto a defender los colores de su país más allá de la estupidez de una persona. Creo que va a reaccionar y defender la selección de su país".