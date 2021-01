Pellegrini pide aplazar el Huesca-Betis

Manuel Pellegrini no quiere que se juegue el Huesca-Betis. El técnico verdiblanco ha abogado por el aplazamiento del encuentro, ya que entiende que no se reúnen las condiciones necesarias para jugarlo debido a la borrasca Filomena.

"¿Aplazar el partido? Sin lugar a dudas que sí, me parece muy riesgoso cómo se va a viajar hasta Huesca, el estado del campo, que está todo nevado tampoco es el adecuado para un partido. Me parece irresponsable hacer jugar un partido en el que no se dan ni las condiciones climatológicas para viajar o jugar. Vamos a esperar qué va a suceder, tenemos que estar disponible a la decisión de la Liga", ha indicado el técnico verdiblanco, que ha dejado en el aire el plan de viaje previsto para las seis de la tarde: "Nosotros lo hemos programado para las seis, con un avión a Zaragoza y luego tomaremos un bus hasta Huesca. No sé si habrá modificaciones".

"Es un viaje complicado, de bastante riesgo. Están los aeropuertos cerrados, hay que ir a Zaragoza, luego una hora por carretera a Huesca que tampoco está en muy buenas condiciones. No está muy claro cómo se va a realizar", ha añadido el preparador bético, que sí ha indicado que los últimos test PCR de la plantilla han salido correctamente: "No hay ningún jugador más con Covid. Además, ya se reintegró Álex Moreno al grupo, que sus test han salido normales".

Mientras tanto, el Betis sigue en permanente contacto con LaLiga, a la espera de que se tome una decisión definitiva sobre si el equipo verdiblanco debe viajar esta tarde hacia Huesca, donde la nieve ha caído en abundancia este fin de semana y donde también se espera una caída de la temperatura para las jornadas de hoy y mañana.