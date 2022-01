Pellegrini sobre el derbi: "El partido pudo ser continuado sin problemas"

La clausura del Benito Villamarín por dos partidos ha sido uno de los asuntos centrales de la rueda de prensa de Manuel Pellegrini. El entrenador del Betis, que ha aceptado la decisión del Juez de Competición, ha mantenido su visión de lo sucedido en el derbi. "El partido pudo ser continuado sin problemas", ha vuelto a señalar el chileno, molesto por la suspensión del mismo.

Además de apuntar que Bartra y Joaquín estarán en la convocatoria para el duelo de este viernes contra el Espanyol, Pellegrini también ha advertido del nivel ofensivo del rival, por lo que espera que su equipo sea capaz de mantener el nivel viene ofreciendo en los últimos encuentros.

Sanción

"Algún castigo iba a haber, para mí más grave fue suspender el partido. No tengo nada que comentar, hay un órgano competente que habrá tomado una decisión según lo que investigó".

Exilio

"En el fútbol nunca hay que dar ventaja, jugar fuera de tu campo es una ventaja para el rival que toque, pero se hizo más daño hacia la gente no continuando el partido en ese momento, que pudo ser continuado sin problemas, que estar ahora dos partidos sin acudir a su estadio. Es un tema cerrado, hay un órgano competente y decidió".

Jugar en La Cartuja

"Me alegro por el público, los estadios vacíos, que ya nos tocó jugar así un tiempo largo, es un espectáculo lamentable. Me alegro por eso, pero veremos la determinación de dónde se juega, no tengo conocimiento".

Ausencia de internacionales en la Copa

"Lo encuentro lamentable, pero no para el Betis sino para todos los equipos involucrados en la eliminatoria. Le quita importancia a la Copa, no sé si en la Liga se haría lo mismo. Cada equipo debería jugar con los mejores jugadores, pero no es una desventaja para el Betis, todos lo van a sufrir. La jerarquía que tiene un torneo pasa por tener disponibles a los mejores jugadores".

Espanyol

"Venimos de dos buenos partidos y con buen nivel, pero eso no garantiza nada en el partido siguiente. Hay que entrar en el partido con la misma actitud y el mismo espíritu de equipo que en los partidos anteriores. Hay que sacar un equipo ofensivo, agresivo en buscar el balón y en salir a ganar desde los primeros minutos. Aquí en casa contra ellos se nos escaparon dos puntos en el 97. Ellos tratan de ser un equipo creativo y habrá que estar muy atentos en la parte defensiva y en cómo hacerles daño en la ofensiva".

Clasificación

“La temporada quedan 51 puntos por jugar, cada punto que sume es importante. Pero falta mucho, puede ir bien o mal el próximo partido y luego levantar, o al revés, sufrir un bajón. Hay que mantener una ambición para que el equipo mantenga un nivel, eso se consigue con el trabajo diario y luego demostraron en los partidos".

Nivel de juego y mentalidad

“El equipo tiene que sentirse en la obligación del siguiente partido mantener el nivel del anterior, que fue muy bueno contra el Alavés. Saber lo que va a pasar en 17 partidos, con las lesiones o cambios de estados forma es complicado, pero hay que mantener ese mentalidad de que puede salir a ganar contra cualquiera. Si luego el rival es superior, también tiene derecho a ganar puntos los otros. Queremos mantener una idea futbolística".