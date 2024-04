Pellegrini y el derbi: "Este partido también es de seis puntos"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en la previa del derbi del próximo domingo.

¿Qué partido espera?

"Primero espero un rival muy difícil, como todos en la Liga. Hay que jugar bien. A este derbi se le agrega toda la tensión a nivel de la ciudad por ganar al tradicional rival. Esperemos hacer un buen partido y sumar los tres puntos".

Bajas

"Altimira sí va a estar, no va a tener problemas. Sólo tiene una pequeña molestia. Bellerín no alcanza a llegar al derbi, tiene algunos problemas musculares. El resto, salvo Bartra y Chimy, están en condiciones".

Isco

"Mañana a va a estar en la lista de citados. Ya veremos para cuánto rato está. En términos generales está bien, no tiene mayores problemas".

No conoce el triunfo en los derbis de Liga

"Yo no he jugado contra el Sevilla, no estoy dentro del campo. Trato de ganar lo los máximos partidos, hacer la mejor campaña posible y si se le gana al Sevilla, mejor. No cambiaría ganar los dos partidos al Sevilla y estar el 15 o el 16. Siempre estoy más preocupado del concepto general que de un rival puntual".

Expulsiones

"Se pueden controlar dentro de las reacciones humanas de un partido. En estos partidos es importante tener la cabeza fría y el corazón caliente. El exceso de motivación que produce el derbi más la presión del público te lleva a cometer errores. Esperamos estar muy intensos, hacer un partido dentro de nuestro mejor nivel, pero intentando controlar todo lo extradeportivo".

Qué Sevilla espera

"Es difícil adivinar con qué Sevilla nos vamos encontrar. Esperamos encontrar al mejor Betis para superar a un rival que hace nada era de Champions".

Designación de Sánchez Martínez

"Tengo una opinión general más que de un árbitro puntual. Si empezamos a dudar de la honestidad de los árbitros... No podemos cuestionar que el resultado esté cuestionado por el árbitro. Los árbitros son imparciales. No es un tema arbitral el que me preocupe".

El Villamarín

"Han sido cuatro años donde el ambiente del Villamarín ha sido inigualable. Pocos equipos tienen esta cantidad de socios. Por otro lado, la pasión que siente el socio por su club. Yo personalmente me he sentido agradecido por el apoyo constante. Me alegro cuando el hincha se siente identificado con lo que hace el equipo en el campo. Este partido también es de seis puntos, tres para seguir nosotros en la lucha por Europa y tres para los hinchas por la importancia que tiene ganar al Sevilla".

Palabras de Caparrós

"No las he leído. Cada uno tiene la libertad de expresar opiniones, más inteligentes, más tontas... Este parido no necesita un extra de motivación. Nuestro público y estadio motiva más que una persona diga alguna frase para ser notorio".

Un mensaje a la afición

"El mismo que estos cuatro años. Apoyo incondicional de nuestra gente. Se le agrega que es el derbi de la ciudad. Si ya de por sí nuestra hinchada es pasional, lo va a doblar este domingo. Ojalá le entreguemos en el campo lo que ellos esperan desde afuera".

¿Favorito el Betis?

"La misma pregunta me hicieron la semana pasada contra el Valencia. No tengo ningún problema. A mí me interesan los 90 minutos en el campo. Salir a ganar desde el primer minuto con personalidad. Si nos tildan de favorito, no es ningún problema ni ninguna presión extra".

Sergio Ramos

"No he hablado ni con Sergio ni con Jesús Navas. Sergio ha demostrado con creces que es el mejor central de España. Está en una etapa con un alto rendimiento. Es gran jugador, me alegro de haberlo dirigido. Lo mismo que a Jesús. Los dos con una edad importante y se mantienen vigente, me alegro mucho por los dos".

Derbi de la primera vuelta

"Yo del Sevilla no espero nada, no sé lo que van a querer hacer, espero repetir no sólo ese partido, sino los de la temporada pasada o anteriores. No sumamos los tres puntos por distintos motivos. Espero hacer un partido completo y sumar los tres puntos".

Fekir

"Nabil Fekir, como todos los integrantes del plantel, es importante, es capitán del equipo. Por distintos motivos durante el año unos empiezan jugando más que los otros, pero el aporte de Nabil sigue siendo de la misma importancia y lo va a seguir siendo en el futuro".

El derbi de Sevilla

"He jugado los de Manchester, el Boca-River... Es la rivalidad tradicional y aquí se ve reflejada en el resultado, hay un tiempo más largo. Aquí, si pierdes, la semana es larga o incluso el mes".