Pellegrini se la devuelve a Mourinho 11 años después

Hace once años, cuando José Mourinho reemplazó a Manuel Pellegrini en el banquillo del Real Madrid lo hizo con la falta de elegancia que lo caracteriza. Una ironía con maldad que ha marcada su carrera y en la previa de un duelo con el Málaga, al que ya dirigía el chileno, soltó: "La diferencia con Pellegrini es que si el Madrid me echa yo no iré al Málaga. Iré a un club grande en Inglaterra o en Italia, no al Málaga". Once años después Pellegrini se la devolvió con la clase que atesora con las palabras: "Mourinho es un entrenador que ha tenido una carrera brillante y que yendo a la Roma ha hecho una elección de madurez, como yo hice yendo al Málaga", indicó el entrenador del Betis en una entrevista en La Gazzetta dello Sport.

"Mourinho es un entrenador que ha tenido una carrera brillante y que yendo a la Roma ha hecho una elección de madurez. Recuerdo que cuando tras entrenar al Real Madrid yo me fui al Málaga y él tomó mi puesto. Entonces dijo que él nunca habría entrenado a un equipo como el Málaga. Una frase que se convirtió en viral, como se dice hoy en día. Yo estaba orgulloso de haber ido al Málaga, porque vivo de desafíos y aquello era un proyecto nuevo. Llegamos a cuartos de final de la Champions. Creo que a Mourinho le ha sucedido un poco lo mismo: él estaba en la élite del fútbol y ahora él también vive de desafíos, como llevar a la Roma a la Champions o ganar la Conference League", explicó.

Además, Pellegrini destacó la capacidad de fichar de la Roma y cómo ha salido el luso de otros clubes: "Se ha hecho con jugadores que le han hecho crecer: no entró en decadencia, pero tuvo salidas conflictivas en todos los últimos grandes clubes donde estuvo. Por eso mismo la elección de la Roma es un paso de gran madurez, en mi opinión, un paso que yo hice hace diez años antes yéndome a Málaga. Y ahora la Roma tiene a un gran entrenador con el cual puede dar un salto de calidad definitivo. Para mí es un objetivo claro porque están adquiriendo a grandes jugadores como Dybala", afirmó en la entrevista.

Además, Pellegrini habló también de las similitudes de la Roma y el Betis"Por la pasión que generan ambos equipos, se parecen. La Roma ha ganado la Conference League y nosotros, la Copa del Rey. Tenemos grandes estadios siempre llenos y en cuanto al Betis este entusiasmo, en mi opinión, debe encontrar una respuesta económica por parte del club. En mi etapa inicialmente sólo cogimos a jugadores libres y este año tuvimos problemas para fichar a los nuevos para el control económico de LaLiga, pero vamos por el buen camino".

Sobre el partido de este jueves Pellegrini afirma que "es complicado y decisivo". "Serán seis puntos claves. La Roma tiene las características de su entrenador: defiende bien y es agresiva buscando sorprender a los rivales al contragolpe".

Pellegrini se refirió también a sus raíces italianas, afirmando que no tiene ningún parentesco con el capitán de la Roma, Lorenzo Pellegrini. "Mis raíces italianas son de Roma. Mi abuelo llegó a Chile cuando tenía cinco años y su madre era de Roma. Pero no creo que sea pariente del capitán de la Roma porque me han dicho que los Pellegrini en Roma son muchos... En cambio, los Ripamonti, de mis abuelos maternos, vienen del Norte. Hablo italiano y entiendo el italiano. Vine a hacer el curso de entrenador en Coverciano en el año 1985 con Fino Fino, he viajado por todo lo largo y ancho de Italia, incluida Roma, que es una ciudad increíble que jamás deja de sorprenderte. Puedes caminar 30 veces por el mismo sitio y siempre encontrarás algo que no has visto antes...", explicó el técnico, quien destacó también las opciones que tuvo en el pasado de entrenar en Italia: "Es mi gran lamento. Me falta eso. Lo pienso a menudo. Y eso no quiere decir que nunca se sabe, porque con el Betis tengo contrato hasta 2025 y yo respeto mis contratos. En el pasado reciente estuve cerca del Milan pero estaba de por medio un cambio de propiedad y me marché a China. Y también me buscó la Roma pero estaba en Asia y no me pareció bien dejarlos tirados", señaló Pellegrini.