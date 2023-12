Pellegrini estima "dos o tres meses de baja" para Guido y espera que el Betis "dé la cara ante el mejor de LaLiga"

Manuel Pellegrini compareció ante los medios de comunicación en la previa del enfrentamiento liguero frente al Real Madrid. El Ingeniero, que confirmó las bajas de William Carvalho, Guido, Fekir, Sabaly, Bartra y Bravo, además de Bellerín por sanción, analizó varios temas de relevancia, como la lesión de Guido, la irrupción de Altimira o el mercado invernal.

Guido, su reemplazo y el volumen de lesionados

Pellegrini comenzó analizando la baja de Guido: "Lamentablemente, ayer Guido mientras entrenaba tuvo un problema en el tobillo. Al final fue una fractura y se le tuvo que operar. Estará un par de meses o tres fuera. Siempre ha sido un jugador importante y ojalá que se recupere lo antes posible", comentó el chileno.

Cuestionado por un posible sustituto para el argentino, concretamente Johnny Cardoso, el preparador verdiblanco declaró que "veremos la parte económica, a ver quién es la persona de reemplazarlo. Tendría que hablar de 20 nombres si tenemos que hablar de jugadores que dicen que llegan al Betis. Hay mucha especulación. Veremos si lo reemplazamos con lo que tenemos o si hay otra alternativa".

Ante la importante cantidad de lesiones, el Ingeniero mostró su confianza en el equipo: "Por distintos motivos, el fútbol se está complicado. Hay muchas lesiones, a ver cuántas tuvimos los otros años… ahora quizá son más largas. Hay un plantel, como siempre digo, que es el encargado de sobreponerse a estas situaciones. Cuando no hay alguno disponible debe aparecer el otro para demostrar por qué está en el plantel. Son muchas bajas para mañana, tenemos seis jugadores menos. El plantel ha dado la cara, espero que la dé nuevamente ante un rival que es el mejor de LaLiga".

Acto seguido, Pellegrini ofreció el parte médico de algunos lesionados: "Sabaly sigue en proceso de recuperación. Por lo menos estará todo este mes fuera. Cuando esté al 100% veremos si está en condiciones de ir con Senegal a la Copa África o quedarse acá. El alta la dará el cuerpo médico y ya decidiremos", aclaró el entrenador bético, quien añadió que "Pezzella no ha tenido ningún problema. Sufrió una molestia, pero no ha llegado a tener lesión. Rodri está recuperado y está citado, mientras a William Carvalho aún le quedan un par de días, así que no está en la lista".

Sokratis y Altimira, con protagonismo en Copa

Preguntado por Sokratis, que debutó como titular en Villanueva de la Serena, el Ingeniero ofreció su conformidad: "Rindió para el poco trabajo que tuvo. Tiene gran experiencia en muchos equipos europeos. Cuando tenga la oportunidad va a responder, lo está haciendo bien. Chadi y Germán están rindiendo a buen nivel y trabaja muy fuerte a la espera".

En última instancia, se refirió a Sergi Altimira: "En este momento de bajas de Guido y Carvalho, Altimira se ha ido incorporando al plantel. Antes estaban Guido, William, Guardado, Roca... no era fácil. El caso de Chadi era distinto porque sólo teníamos un central y tuvo la obligación de jugar. Me alegro mucho de que haya respondido. Sergi, no estando Guido, tendrá mas oportunidades. Aunque estuviera Guido, eso sí, no existía la alternativa de que Altimira se fuera a préstamo en invierno. Cuando le toque la oportunidad ojalá la aproveche, con la falta de experiencia que tiene pero demuestra que tiene personalidad cuando juega", concluyó.