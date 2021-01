Pellegrini: "Lo más importantes es que nos clasificamos"

Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, ha mostrado su satisfacción por el triunfo en El Molinón, donde el cuadro verdiblanco logró un triunfo que mete a los verdiblancos en los octavos de final de la Copa del Rey. El chileno ha comenzado reconociendo que la expulsión de Marc Valiente, muy temprana en el tiempo, facilitó las cosas.

"Jugamos un partido con un jugador más. Valiente agarró a Canales, lo parte en dos y por ahí facilitó las cosas. En el segundo tiempo nos dedicamos a controlar la situación", ha comentado el preparador verdiblanco, que también confesó que dejar la portería a cero fue clave. "Es importante mantener el arco en blanco, es muy importante para no estar apurados. Es importante esta regularidad, ahora tendremos que mantenerla en todos los campeonatos".

Pellegrini, no obstante, tiene claro que lo mejor es el resultado: "Lo más importante es clasificarnos para la ronda siguiente. Algunos jugadores que están teniendo minutos se lo están ganando. Lainez, Rodri... otros que salen de lesones como Aissa, Canales, Loren... son jugadores que estan teniendo minutos y es bueno para seguir creciendo"..

Uno de los nombres propios era Rodri, autor de un golazo. "Tiene muchas condiciones, tiene que acostumbrarse al ritmo de Primera División, no perder balones en zonas complicadas, pero tiene destellos, que es lo importante para un jugador que tiene que seguir creciendo".

Más jugadores. "Para mí no es ningún problema, son soluciones, los problemas vienen cuando tienes 7 jugadares menos. Como técnico mientras más jugadores tengas es mucho más fácil. Tenemos que seguir mejorando y estamos por ahora en el camino correcto"

El mercado. "No hay ninguna posibilidad de traer a nadie. No digo que no vaya a salir nadie. Hay que mantener este plantel, hay una serie de jugadores que tienen que estar".

Guido Rodrígues. "Ya cumplió una fecha de suspensión, pero tiene una lesion, algo mínimo y hay que trabajarlo y verlo con cuidado".

Los canteranos. "Es importante no porque sean jugadores jóvenes. tienen que demostrar que están capacitados para estar en el primer equipo. Mi exigencia no es vender humo, sino que demuestren que están prepatados. Fran delgado, Rodri, Paul... hay que verlo con la mente abierta y son un aporte en estos meses que tenemos que jugar entre semana. Mientras más alternativas mejor".