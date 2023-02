Pellegrini: "Estamos teniendo poco gol, pero no es algo que me preocupe"

Manuel Pellegrini no se fía de un Celta que llega al Benito Villamarín este sábado (21:00) "haciendo un buen fútbol y con jugadores muy desequilibrantes arriba", de manera que será una dura prueba para un Betis que busca volver a ganar en casa para seguir peleando por los puestos de Champions.

Lo hará con todos los futbolistas disponibles, incluido Fekir, cuyo cambio ante el Barcelona fue más producto del cansancio y no por lesión", Paul, que es "futbolista de la plantilla y cuenta como uno más" y el recién llegado Ayoze, que puede ayudar porque "esta temporada el equipo está teniendo poco gol". "Ayoze estaba jugando con el Leicester, aunque sí que las últimas semanas no se entrenó de forma normal por el mercado, pero con nosotros ha trabajado con normalidad", explicó el chileno.

Sobre el rival añadió: "Será un partido complicado, como todos los de la Liga, y el Celta tiene buenos jugadores desequilibrantes en la zona de arriba además de Iago Aspas. Con Coudet jugó bien y ahora es distinto, aunque sigue siendo un rival complicado al que enfrentarse",apuntó el preparador heliopolitano, que quiso pasar de puntillas en el tema de los árbitros: "Es siempre algo conflictivo. Uno analiza lo que pasó tras los encuentros, pero siempre he tratado de no agarrarme a ello como excusa. Puede equivocarse el árbitro o no. Es una falta a 40 metros de nuestra área y no es decisivo. En términos generales los colegiados como humanos se equivocan. El VAR ayuda, aunque hay más presión, pero la discrepancia de criterios es lo que le da su esencia al fútbol su esencia y es muy difícil el nivel cero de error". señaló Pellegrini, que adelantó que William Carvalho ha recibido una sanción de dos partidos por dirigirse a De Burgos Bengoetxea tras el choque contra el Barcelona: "Lo de William Carvalho fue lamentable, como las expulsiones que hemos tenido. Con el partido terminado y cometió un error. En toda expulsión el jugador es el responsable y se perderá dos partidos. Ya lo han comunicado. Pero somos el equipo que menos faltas hace y el que más expulsados tiene, pero no tengo ningún problema con los árbitros".

En lo deportivo, el técnico bético expuso por qué le cuesta llegar más al cuadro verdiblanco con peligro al rival: "Como equipo se nos ha complicado la parte ofensiva. Nos hacen muchas faltas y nos cortan el ritmo. Hay que tener más movilidad y circular el balón con mayor velocidad para producir más acciones de peligro en el área contraria. Del otro lado, hemos mejorado mucho defensivamente, porque todos participamos de forma intensa y sin variar el estilo de juego, sacando bien jugado desde atrás el balón y sin fallar tantos pases. La falta de gol no es algo que nos obsesione o nos preocupe mucho, pero debemos buscar soluciones para mejorar el rendimiento colectivo ", explicó.

También valor Pellegrini lo que ha sido el mercado invernal: "Nosotros no estábamos en el mercado, pero si salía alguien debíamos tratar de reemplazarlo. Se fue Álex Moreno y llegó Abner, con el que tengo mucha confianza que se adapte. Se fue Loren y llegó Ayoze. La idea era no debilitarnos en este mercado", apuntó. En este sentido se refirió a Paul, que pudo salir y al final sigue siendo "uno más de la plantilla". "Sigo contando con él. Cualquier futbolista que se hubiera ido hubiese debilitado la plantilla. Tuvo ahora un impasse con la salida que no se concretó y por eso sigue siendo parte del plantel", aseguró el entrenador, que confía, en otro orden de cosas, en que "en la medida que siga jugando y entrenándose con normalidad Juanmi recuperará su nivel".

Respecto a la lista UEFA indicó que la única novedad es la entrada de Ayoze por Paul.