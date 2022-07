Pellegrini: "Todos queremos más; la gente y nosotros"

Manuel Pellegrini es la verdadera estrella de este Betis. Desde que llegó hace dos años el crecimiento deportivo del club es innegable y al inicio de su tercera campaña al frente del equipo verdiblanco se muestra ambicioso, asegurando que quieren más tras una temporada "inolvidable".

La entrevista en Betis TV dejó claros mensajes. Cortitos y al pie, empezando por los objetivos a corto plazo: "Todos queremos más. La gente y nosotros. No es fácil conseguirlo, pero vamos a luchar desde el primer día, porque hay cuatro títulos en disputa y vamos a pelear por todos ellos. Hay también por delante un desafío como el de clasificarnos de nuevo para Europa, y si es para la Champions mejor... Pero el desafío más grande es mantener un estilo de juego y un nivel con el que el seguidor se sienta identificado y que consigamos los resultados a través del juego", explicó el técnico chileno.

Pellegrini también habló sobre el mercado y lo importante que es hacer la mejor plantilla posible, aun con los condicionantes económicos. Y en ese punto fue claro con sus preferencias. Hay poco movimiento en todo el mercado, no sólo en el Betis. Vamos a estudiar cómo mejorar la plantilla que tenemos sin empeorarla, porque muchas veces por querer quitarse sueldos altos de encima el nivel de la plantilla baja. La mejor manera de mejorar en lo económico es a través de los deportivo, de conseguir clasificaciones de Europa, de seguir adelante e las competiciones, de tratar de llegar a la Champions... Estamos trabajando en eso con Antonio Cordón y con una realidad económica del club que no se puede desconocer, porque es muy fácil pedir jugadores, pero si no se pueden traer no hay que quedarse amargados o desilusionados. Vamos a tratar de tener la mejor plantilla posible de acuerdo con la realidad económica".

Tiene claro el preparador verdiblanco que de nuevo contará con tres porteros. Y el motivo lo tiene claro. "Este año tendremos tres porteros. Contamos con Claudio Bravo, Rui Silva y Dani Martín, que volvió de su cesión al Málaga. Si hubiésemos tenido alguno en la cantera que nos diera seguridad podíamos hacer uso de él para dejarnos una ficha más de las 25 profesionales, pero viendo el panorama nos quedaremos con ellos tres, porque otra cosa sería tomar un riesgo importante", aseguró el protagonista, "feliz y contento" en Sevilla. "Es una ciudad muy entretenida, con una rivalidad sana en la que me siento respetado. Me imaginaba que estos dos años podían ser así, porque era un equipo con calidad. Y lo que queda por venir. Esperemos que sea largo este periodo, nos quedan todavía años de contrato y lo importante es seguir mejorando día tras día lo que venimos haciendo".

El entrenador bético se refirió a las dos nuevas incorporaciones con las que cuenta: "Luiz Henrique viene con un rodaje superior al resto, pero ya ha demostrado cosas interesantes en los entrenamientos. Nos va a dar una característica que nos faltaba que es el uno contra uno en banda. Va a ser un jugador que en la medida en la que se adapte será muy importante para nosotros", señaló sobre el brasileño. Respecto al central apuntó: "Luiz Felipe es un jugador que ya lleva años en Europa y su adaptación al equipo será más fácil. La competencia dentro del equipo es buena, a pesar de que mejoramos mucho en el aspecto defensivo y de 60 goles que recibimos bajamos a 50 en la primera temporada y a 40 en la segunda. Si queremos aspirar a más cosas tenemos que recibir menos goles, pero a través del juego que hacemos nosotros y no poniendo más defensas o estar más cerca de nuestra área. Hay que mejorar en todos los aspectos si queremos dar un paso más".

Y el Mundial cómo afectará en la temporada: "Va a cortar la temporada en dos fases con un mes y medio sin fútbol. Habrá que sobrellevarlo con algún amistoso y vacaciones puntuales para llegar a la segunda parte del campeonato con toda la energía que se necesita".

Una temporada inolvidable

Para Pellegrini el pasado "fue un año inolvidable". "El grupo rindió a un nivel que nadie se lo podía esperar, aunque nosotros internamente teníamos mucha confianza en lo que podíamos hacer. Haber podido darle un título a todos los aficionados del Betis después de 17 años engrandeció más todavía nuestro papel durante al año, en el que acabar quinto en la liga para una institución como la nuestra, con siete u ocho por delante en lo económico, fue un gran éxito".

Y de lo más satisfecho que está el técnico es que lo consiguió "a través del juego, de la implicación y el compromiso de los jugadores". "Se logró un funcionamiento como equipo que me dejó muy contento y nos permitió una clasificación a la Liga Europa por segundo año consecutivo y nos permitió ganar la Copa del Rey", afirmó el protagonista, que este año quiere quitarse la espinita de la Liga Europa: "Perder en el minuto 120... no diría que fue mala fortuna, pero sí que te deja un sabor amargo. En los penaltis puede pasar cualquier cosa y hay muchos equipos que mereciendo no pasar siguen adelante. Con esa pequeña espina, espero que este año podamos mejorar la actuación en la Liga Europa. Perder ese partido, aunque queríamos jugar en todas las competiciones, quizá nos liberó porque llevábamos 14 partidos en 40 días. El haber jugado nuevamente dos jueves en las semanas siguientes habría significado dar ventaja en las siguientes jornadas en la liga. Era arriesgar mucho la Copa del Rey, porque si no se conseguía nos quedábamos sin nada. Quedarnos fuera de Europa fue importante para nuestro desempeño en la liga y en la Copa", afirmó.

A la hora de elegir un momento en curso con muchos instantes especiales el entrenador se quedó con dos. "La salida del equipo hacia la Cartuja cuando íbamos a jugar la final, con el apoyo de la gente en la calle, y al día siguiente con las celebraciones en Plaza Nueva. Allí había que volver, que era lo que la gente quería. Y mirar desde el Ayuntamiento la calle repleta fue emocionante y dio tranquilidad por el trabajo bien hecho", destacó Pellegrini, exigente en este inicio de pretemporada: "Siempre hablo con los jugadores que estas dos primeras semanas son solamente de intensidad. No se busca ni precisión ni sistemas de juego, ni rendimientos personales; solamente volver a tener la capacidad física y técnica y la dureza mental para exigirse al máximo en cada entrenamiento cuando queda tanto aún para el inicio de la competición. Lo hablo mucho con ellos, que parece que está aún muy lejos paro las semanas pasan y de repente te encuentras con el primer partido. el equipo es consciente de esa exigencia diaria y espero que a través de los amistosos se vea esa progresión".

Por último, Pellegrini no habló sobre si le gusta o no el chándal de la nueva marca, pero sí que le hizo gracia el chascarrillo que hubo el pasado ejercicio con ello: "Me hizo gracia lo del chándal, pero no se puede relacionar el rendimiento de un equipo con un prenda de vestir. Este año tenemos que ilusionarnos otra vez no a través de una vestimenta sino a través del juego que tratamos de mejorar día tras día".