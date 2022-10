Pezzella: "Con las derrotas es como mejor se aprende"

Germán Pezzella dejó el Betis para emprender una aventura de cuatroaños en la Fiorentina y regresó a Sevilla para conquistar la Copa del Rey de verdiblanco. Ahora volverá a Italia, también con los de Heliópolis, para medirse en la Liga Europa con la Roma en el Estadio Olímpico de la capital italiana, uno de los "campos míticos del fútbol y donde se siente la presión; da igual la pista de atletismo", avisó el argentino en los medios oficiales del club. El central asegura que el equipo ya ha pasado página de la derrota contra el Celta y con la idea de ir a ganar todos los partidos afrontará el próximo de competición europea.

Derrota con el Celta

"Es difícil digerir una derrota de esa manera, pero al fin y al cabo no hay tiempo para lamentaciones ni para festejar mucho una victoria. Estamos constantemente compitiendo y ya la cabeza está pensando en el partido de Roma. Es lo bueno de jugar con esta continuidad. Al futbolista lo que le gusta es competir y para ello estamos preparados.

¿Mereció más el equipo en Vigo?

"En el fútbol es difícil hablar de justicia o injusticia, porque la realidad es que en el primer tiempo no generamos ese volumen de juego habitual nuestro. Cambiamos cosas en el descanso y en la segunda parte fue totalmente diferente, aun estando con10 jugadores. Hicimos méritos para llevarnos un punto, pero el resultado dice que perdimos. Es cuestión de repasar en lo que tenemos que mejorar y pensar en el siguiente partido".

Aprendizaje

"Con las derrotas es como mejor se aprende, porque salen a flote las debilidades que uno pueda tener y es cuando las ves con mayor claridad. Hay que ser sincero y tener la humildad para reconocerlo y seguir adelante. Los partidos a nivel internacional tampoco te perdonan el no salir con la intensidad que estos partidos demandan y son cosas que tenemos que aprender. Pero el equipo siempre demostró que está ahí y que para tirarnos al piso nos tienen que pegar bastante", indicó Pezzella, para quien una de las claves es la forma de encarar del Betis cada encuentro: "Respetamos nuestra filosofía todo el partido, independientemente de cómo vaya el resultado. Como con el Girona, cuando nos vimos por debajo en el marcador y lo seguimos intentando sin desesperarnos. Tenemos las armas necesarias para llevarnos la victoria en cada encuentro. En Vigo lo hicimos igual. A pesar del gol en contra y jugar con uno menos lo seguimos intentando. Es la base y lo fundamental de creer en una idea y que nadie te la pueda sacar de la cabeza".

Liga Europa

"La Roma es un gran equipo, con grandes jugadores y una plantilla amplia. Tiene un gran entrenador y lo está haciendo muy bien. A nivel internacional los partidos son muy parejos y se deciden por detalles, pero pensamos en nosotros mismos conscientes de que tenemos las armas para enfrentarlo", afirmó el argentino, que añadió sobre su compatriota Dybala: "A todos los que lo conocemos nos alegra su momento, porque ha sufrido mucho con las lesiones y falta de continuidad en los últimos años. Es un fenómeno como persona y jugador, aunque el jueves seremos rivales".

Estadio Olímpico

"Es un estadio histórico en Italia. Ya sea con la Lazio o con la Roma es un estadio en el que el hincha se deja sentir. La Roma vive un momento de ilusión con Mourinho y el trofeo de la Conference League conquistado la pasada campaña. El campo estar a reventar por los aficionados de los dos equipos y será un partido para disfrutar. Y la presión se siente con pista de atletismo incluida. El Olímpico es un recinto mítico en el fútbol".

Filosofía

"La realidad es que nosotros no sabemos jugar al empate ni especular con un resultado. No está en nuestra identidad. En el último año y medio hemos sido uno de los equipos que más puntos ha logrado de visitante y es porque, se juegue donde se juegue, el equipo siempre propone y va a por la victoria. El grupo está apretado. El Ludogorets es un buen equipo y ahora vienen dos partidos seguidos ante la Roma en los que tenemos que sacar el máximo de puntos posibles. Hay que tener los pies en el suelo. Tenemos nuestras armas para enfrentarnos a un buen equipo. Es una buena oportunidad, pero no hay que pensar en clasificarnos ya. Toca ir a la Roma e iremos a por los tres puntos. Después tocará Valladolid e iremos a por los tres puntos…".

Mundial

"Es raro. La primera vez que pasa que un Mundial pare la temporada. Es algo nuevo para todos. Tanto Guido Rodríguez como yo nos sentimos parte de todo el proceso que ha vivido nuestra selección y ojalá que podamos estar en Catar. Es raro, porque se pueden malinterpretar las palabras, pero lo que nos lleva a la selección es el rendimiento en nuestros clubes. Pero en la vorágine del fútbol no estamos para pensar en lo que pasará en un mes ni dentro de cinco días. Hay que vivir el día a día y disfrutarlo. Pero el futbolista profesional cuando sale a la cancha no se mide. No piensa si en jugar al 100% ó al 70%. Yo sólo pienso en ganar siempre y en darlo todo encada partido".

Segunda etapa en el Betis

"Son etapas diferentes, pero si decidí volver es porque lo pasé bien en la primera etapa. Son dos situaciones diversas a nivel de club, pero uno reconoce la esencia, cómo se vive, el sentimiento que hay… Para mí y para muchos argentinos el fútbol se vive con la pasión que hay aquí y por eso decidí regresar. Estoy contento, como mi familia, y eso es importante. Soy un afortunado. En Florencia pasé cuatro años también inolvidables. Me trataron de diez y no podría elegir entre Sevilla y Florencia, porque en ambos sitios viví cosas muy fuertes y me sentí en casa".

Guido Rodríguez

"Nos conocemos desde chicos, aunque él es un par de años menor. Cuando él iba a entrenar con las categorías inferiores y yo con el segundo equipo de River lo veía pasar por la puerta de mi casa caminando hacia el estadio. Hemos compartido vivencias en River, en el Betis y en la selección y es un placer vivir todo esto con él".