Quique Setién: "No temo por mi puesto"

Afectado por el resultado y por los cánticos de la afición hacia su persona ha comparecido Quique Setién, entrenador del Betis, tras la derrota ante el Getafe. El técnico ha asegurado que entiende las críticas tras los últimos malos resultados, aunque ha mostrado su confianza en el equipo para revertir la situación.

"Yo no temo por mi puesto. Tengo conversaciones permanentemente con los dirigentes y entiendo que no. No estoy en la cabeza del club. Con esta manera de jugar estamos donde estamos. Llegamos a unas semifinales de la Copa y estamos a seis puntos de la Champions. Hoy teníamos la oportunidad de ganar, pero no siempre se puede. Entiendo que me critiquen y que me digan que me vaya. Lo único que me queda es seguir trabajando. Amínicamente estoy afectado, pero ya he superado situaciones complicadas", ha afirmado el técnico cántabro, que ha continuado con su análisis de la situación: "En el fútbol es necesario buscar culpables. La figura del entrenador no se respeta demasiado y no hay memoria. Asumimos estas cosas y, sobre todo, cuando las cosas salen mal. Lo que no las asumes cuando van bien. Yo lo entiendo. Ya sabemos cómo funciona. Cuando ganamos venís tres y hoy venís todos. uno tiene que asumir esto. Hemos sido eliminados de dos competiciones recientemente, y la derrota de hoy ha hecho que la gente muestre su frustración, que es la misma que la nuestra y la del vestuario. Ahora hay que seguir trabajando y cambiar las críticas por los aplausos. La progresión es a largo plazo. A la larga creo que el equipo ha crecido y que está haciendo muchas cosas bien. Todavía estamos cerca de Europa. Estamos decepcionados y muy tristes".

Sobre el partido, el técnico ha admitido el mal primer tiempo, aunque ha destacado la reacción tras el descanso. "En la segunda parte entramos mejor. Estuvimos más expuestos a las contras. Nos ha faltado ese punto que hay que tener para superar a un equipo como éste. Sabíamos de las dificultades que nos íbamos a encontrar. La eliminación en Valencia nos ha podido pesar. Hubo al final una reacción de orgullo. Los cambios nos hicieron tener algo más de claridad, pero no fue suficiente para superar el marcador", ha comentado el técnico, que sí mira con optimismo al futuro: "Quedan doce partidos por disputar. Sólo hay seis puntos de diferencia con el Getafe. Hay muchos equipos que lucharán por esa plaza. Lo importante es recuperarse de este varapalo. Podíamos haber igualado al Getafe, pero en ningún caso este partido va a ser definitivo. Esto es una carrera. Hasta que no se llegue a las cinco o seis últimas jornadas no se va a decidir este puesto".