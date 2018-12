Setién: "Confío en que demostremos la superioridad que tenemos"

El entrenador del Betis, Quique Setién, ha ofrecido una interesante rueda de prensa de cara al partido de vuelta de dieciseisavos de Copa del Rey ante el Racing de Santander (0-1 en la ida), tratando los siguientes asuntos:

Lección del año pasado

"Es inevitable lo que suele pasar en estas eliminatorias. También otros muchos equipos han sufrido esta experiencia, que ven fácil y se complican. Estamos advertidos, aunque también el año pasado lo estábamos, lo que pasa que a veces no es fácil evitarlo".

El Racing

"Del Racing espero su mejor versión. Está jugando bastante bien y lo están haciendo muy bien. Ya en el partido de ida, a pesar del resultado creo que tuvimos un poco de suerte porque creo que no merecimos ese resultado. Nos complicaron mucho y hemos tratado de preparar bien el encuentro y mejorar si cabe algunas cuestiones en las que nos crearon problemas. A ver si lo hemos entendido bien y podemos hacer las cosas bien para que no nos comprometan tanto como lo hicieron allí. Tienen un estado de ánimo muy positivo. Van los primeros, no tienen nada que perder, van a afrontar el partido con mucha intensidad y sin ningún tipo de presión y eso puede ser un arma de doble filo. Veremos a ver cómo se desarrolla el partido, pero confío en que demostremos la superioridad que tenemos, aunque considero al Racing que está a un nivel altísimo".

Cambios en el once y jugadores del filial

"En principio sí, se van a modificar cosas y jugadores. Todavía no tengo del todo algunas cosas claras, pero más o menos todo sí. Algún jugador del filial también estará ahí".

Salida de Júnior en invierno

"No, bueno. Supongo que eso no sé si podría pasar o no, pero sí que me preocupa si se va porque es algo que no esperas. Se ha adaptado bien a lo que estamos haciendo y está en progresión. No sé si alguien pagará la cláusula y que él quiera marcharse. Sería la única opción".

Reunión Serra Ferrer para fichajes de delanteros

"Hablamos de muchas cosas. Cada vez que tenemos una reunión hablamos de este tema y vamos valorando".