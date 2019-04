El entrenador del Betis, Quique Setién, ha tratado los siguientes asuntos en rueda de prensa:

Partido del jueves

"A pesar de la derrota las sensaciones fueron diferentes a las de Vallecas. Creo que en Anoeta no teníamos que haber perdido. Hicimos muchas cosas bien para, como mínimo, haber empatado. Conseguimos controlar el partido al inicio, meter a la Real en su campo, llegamos varias veces con peligro, luego hay la acción del gol, que esa sí que nos afecta, nos deja tocados, porque estábamos bien con el balón y luego esto no lo mantuvimos en el tiempo. Nos sobrepusimos en una gran parte del partido. Llegó el segundo gol después de dos acciones nuestras en las que pudimos haber marcado. Esto suele pasar a veces cuando la dinámica no es buena, pero el equipo transmitió cosas muy interesantes. Adolecimos de la falta de eficacia en las dos áreas. Al final dejamos a la Real, que también es un gran equipo, con trescientos pases, le anulamos bastante, pero no nos dio el gol para ganar".

Fragilidad defensiva

"Esto no es un problema puntual. Nosotros estamos recalcando que no nos hagan centros, que nos cuestan las marcas. Las acciones que recibimos las hacemos con muchos jugadores por detrás del balón que el rival. Estábamos perfectamente colocados, incluso, en las pérdidas. Es verdad que hay un regalo que cedemos un balón atrás y son fallos puntuales, pero creo que sí que es verdad que nos falta ese punto de agresividad y no sé por qué, lo repetimos mucho para mejorar".

El Villarreal

"Todos los partidos van a ser complicados, no hay equipos a los que se les gane fácil. El partido de mañana va a ser complicado, un equipo que está en una situación incómoda y la realidad es que van a tratar de sumar puntos que les permitan estar desahogados y nosotros, seguir con el convencimiento de que nos podemos meter en Europa, que podemos hacer un buen partido y a ver si tenemos la fortuna de estar acertados con la portería y ser más cuidadosos en la nuestra".

¿Caída del equipo?

"No creo que sea así. Difiero de esas opiniones. Yo no veo al equipo caído, un equipo caído y desalmado no gana 600 y pico de pases en Anoeta y no tiene ocasiones de gol. Es verdad que no puedes controlar muchas cosas y luego está la cuestión de la suerte. Yo al equipo es verdad que no estamos en nuestro mejor momento y cuando nos hemos creado tantas expectativas esto no ayuda, pero el equipo está firme, necesitamos una victoria para salir de esta situación y afrontar el resto del campeonato con fuerza e ilusión".

Mala racha numérica

"Es lo mismo que le ha pasado al Valencia, pero al revés, a Marcelino lo iban a echar, y ahora lo gana todo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que para nosotros este año ha sido difícil, con muchas cosas difíciles de gestionar, como jugar en Europa, haber llegado a semifinales de Copa, hemos jugado muchos partidos, todos con la máxima intensidad y seguramente podemos sacar conclusiones al final de la temporada para mejorar aquellas cosas en las que nos hemos podido equivocar y mejorarlas. Es verdad que las expectativas creadas no se están cumpliendo, aunque todavía quedan ocho partidos y hay dos maneras de ver las cosas, ser pesimistas y pensar que esto es un desastre o ver las cosas con perspectiva, teniendo grandes jugadores que lo pueden hacer bien y que vamos a ganar todos los partidos".

¿Se juega el puesto?

"Hace ya mucho tiempo que desde bien pequeño me acostumbré a soportar chaparrones. De la misma manera que ganamos en Barcelona o Milan ahora me toca apechugar. Es la profesión que he elegido. Siempre vengo a trabajar con ilusión y alegría, hay muchas cosas que no puedo controlar. Centrarme en conseguir en que mis jugadores estén anímicamente lo más fortalecidos posible y que todo lo que planteamos en la pizarra, salga".

¿Fracaso no ir a Europa?

"Habíamos conseguido en un año lo que planteábamos en tres. El año pasado dimos un paso por encima de las expectativas creadas y este año todos queremos más, pero las cosas a veces no salen como uno quiere, las cosas se analizan con perspectivas. Con capacidad para que los análisis sean objetivos serenos y no dejarte llevar pos situaciones puntuales. El fútbol gira de una semana para otra. Hay gente que quiere verlo todo mal y otros con cierto optimismo. Es verdad que cuando uno se genera muchas expectativas que la frustración vaya en igual medida. Lo importante es el trabajo diario. Lo que plantemos y las cosas que puedas controlar. Hoy hemos hecho un entrenamiento extraordinario. Nos hemos fortalecido mucho, que es lo que necesitamos para afrontar el partido de mañana".

Mensaje del club

"Nos han transmitido tranquilidad y también es verdad que las cosas para el club tampoco son fáciles. Y también están preocupados con la situación del equipo y creo que en el fondo, lo que todos pensamos es que vamos a salir de esta situación. Nos apoyan para cambiar esta situación".

Interés del Chivas de México

"Ahora me entero. No tenía ni idea. Si es verdad que tengas posibilidades de trabajar siempre es bueno. Llevamos toda la vida buscando trabajo. Hay que trabajar".

Francis y Júnior

"Esta semana iba a ser buena para Júnior, un poco más de tiempo y margen para poder superar del todo el problema que tuvo y lo normal es que mañana entre en la convocatoria, Francis está un poco más retrasado, la semana que viene seguirá con el grupo pero para ir convocado no está".

Apercibidos en el derbi

"Lo primero es ganar este partido y lo que venga después ya vendrá. No estamos para pensar en el futuro cuando tenemos un presente que es muy importante".