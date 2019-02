Setién: "Estamos mentalmente fuertes"

El entrenador del Betis, Quique Setién, ha ofrecido una interesante rueda de prensa previa al partido ante el Leganés en el que ha tratado los siguientes asuntos:

¿Favorito en Leganés?

"Yo, de favorito, no hablaría. Este equipo sólo ha perdido un partido en su casa. El único equipo que ha ganado ha sido el Villarreal. El Barça tuvo dificultades… No es un equipo que desde luego le ponga las cosas fáciles a sus rivales. Es el que más corre de toda la Liga. No considero que vaya a ser un partido fácil. Tenemos nuestras opciones, pero hay que estar a un gran nivel y dar una buena versión de nosotros mismos para sacar algo positivo".

Situación de Bartra

"Mandi y Júnior están sancionados. Con Marc tenemos un problema que no es serio, pero las sensaciones no son positivas y queremos recuperarlo bien, que no pase como el otro día. Las pruebas no nos señalan que tenga un problema serio, pero las sensaciones que tiene no son buenas. Vamos a ser cautos con él. Veremos a ver si para el partido de Europa arriesgamos o no. Depende de las sensaciones. El sábado tenía buenas sensaciones, el calentamiento lo fizo bien, pero en la carrera que dio ya no pudo… Y en la cabeza, pendiente de que pudiera ser más grave, y ante esto se decidió que lo mejor era salir del campo".

Estado anímico del vestuario

"Esto es verdad que es el mayor problema, no sólo para nosotros sino para muchos equipos que compiten domingo y jueves. El cambio de rol. Ponernos en situación no es fácil. Esto lo hablamos, es na cuestión más psicológica. Ponerte mentalmente en que el partido de Leganés es tan importante casi como el de Valencia. Y esto es lo que hace a los futbolistas ser buenos de verdad, competir a todos los niveles y crecer. Esto no es fácil. El otro día el partido te deja secuelas, aunque mentalmente nos hemos repuesto, estamos convencidos de que no nos va a afectar lo que nos pasó el otro día de encajar en el último minuto. Estamos unidos y somos mentalmente fuertes. Nos vamos a sobreponer a esa situación. Ahora nos toca afrontar este partido, que va a ser duro. Este es el reto de verdad, ir con toda la mentalidad y exigencia, y estar convencido de que tenemos cuatro o cinco partidos por delante en Liga que tenemos que ser capaces de sumar puntos para estar desahogados y sobrellevar la competición europea antes de la semifinal en Valencia. Si sumamos esos puntos, podremos afrontar el futuro con garantías e ilusión".

Prioridades

"Aquí no hay prioridades. Ahora mismo es Leganés y sumar tres puntos. Luego recibimos al Alavés y que va ser un partido difícil. A nadie le resulta fácil ganar estos partidos, pero no hay prioridad. Luego llega la Europa League y queremos estar ahí también. Una capacidad que tenemos que ir demostrando sobre la marcha. Los jugadores están muy ilusionados y con ganas de seguir ahí. Esto es un reto muy importante teniendo en cuenta la historia que ha tenido este club en otras épocas con tres competiciones. No queremos que nos pase eso, sino superar ese reto".

¿Está el Betis de moda?

"Es verdad que a la gente que le gusta el fútbol de nuestra manera es un espectáculo atractivo de ver. Para mucha gente que no le importa le resultado, es un equipo que estimula. Entender que hay una parte de este juego que es un espectáculo para mucha gente. Ganar o perder es importante, pero hay un componente de juego. El Betis es un equipo que juega bien, o lo intenta, y hay mucha gente que por eso ve los partidos del Betis".

¿Jesé titular?

"Cualquiera, como el caso de Lainez u otros jugadores, les puede faltar ritmo, pero bien puede jugar al final o de inicio y no poder terminar el partido. Podría jugar, pero no tengo decidido si lo va a hacer o no".

¿Premio Puskas para Joaquín?

"Hace muchas cosas bien. No es a lo que le doy más mérito, a ese gol, sino al trabajo que hace en todo lo demás. Hay otras muchas cosas que hay que hacer en un partido. Los goles son importantes, pero hay un trabajo detrás que es lo que no se ve y es a lo que le doy valor".