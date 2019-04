El entrenador del Betis, Quique Setién, ha analizado el encuentro de este miércoles ante el Levante en rueda de prensa, tratando los siguientes aspectos.

Estado anímico del equipo

"El ánimo no está del todo boyante porque la decepción de la derrota del otro día ha sido grande y esto siempre deja secuelas. Hasta que no afrontas el siguiente partido... Es verdad que en tres días tienes que volver a competir y mañana cuando nos centremos en el partido a los jugadores iremos tratando de convencerlos de que hay cosas a las que podemos agarrarnos, que hay cosas bien. A ver si tenemos un poco más de eficacia en las acciones definitivas en el área rival y en la propia. Somos conscientes de que la situación de pretender estar en Europa se puede alejar más si no ganamos. Hay que tratar por todos los medios de sacar el partido adelante. Creo que hay posibilidades reales de hacerlo".

Canales

"Está en la lista, viaja. No hemos podido recuperar a William, la ausencia de Gio nos deja esa posición un poco más tocada, pero Canales ha evolucionado bien. Asumimos que el otro día no jugase teniendo en cuenta que para este partido estuviera mejor. Ha entrenado bien. Estará en condiciones de poder participar".

El Levante

"Podemos esperar siempre su mejor versión sin tener en cuenta el estado en el que pueda estar. Todo el mundo afronta el partido con ganas y entusiasmo. Convecidos de que pueden ganar el partido independientemente de su situación. El Levante no está en su mejor momento y ha tenido dificultades de sacar partidos adelante. Por eso se ha complicado en la clasificación. Para ellos el partido puede ser vital. Nosotros igualmente estaos necesitados de puntos. Esto, salvo algunos equipos que están en una zona intermedia que por arriba y abajo están definidas, para el resto los partidos que quedan van a ser importantes".

¿Qué le preocupa más del Levante?

"De este equipo me preocupan cosas. Es un equipo dentro de la situación en la que está que es valiente, que no tiene miedo. Que trata de jugar y llegar al área rival con mucha gente. Es un equipo con jugadores de cierta calidad que nos pueden hacer daño, como en el primer partido de Liga. Fue un correctivo serio, inesperado. Veníamos bien y nos dejó un poco tocados. Este partido es diferente a aquél, ahora la situación para ambnos es diferente y preveo que va a ser un partido de alternativas, que lo podremeos controlar en bastante medida, pero hay que ver si gestionamos bien el balón y defender bien a los jughadores que nos pueden crear problemas. Controlar las acciones a balón parado... Es un equipo herido que te puede hacer daño, pero que también es asequible y si hacemos las cosas bien les podemos crear problemas".

Palabras de Bordalás

"Las valoro positivamente. Yo hubiera hecho lo mismo. Entre nosotros hay cierto corporativismo. A nadie le agrada ver esto. He visto situaciones de otros compañeros y no es agradable. Siempre uno a lo largo de su carrera tiene que sufrir estas cosas".

Lainez

"Diego salió bastante bien al partido, en un momento que teníamos controlado el juego, el balón y el espacio. Lo aprovechó bien, combinó con Joaquín. Trató de aportar su criterio a través de regates y disparos. Los valoramos positivamente".