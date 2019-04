El entrenador del Betis, Quique Setién, ha ofrecido la conferencia de prensa previa al derbi ante el Sevilla, en la que ha resaltado el estímulo que supone para su equipo este partido, aunque también ha manifestado que prefiere la clasificación europea a final de temporada. "¿Europa o derbi? Jugar en Europa, sin duda", ha indicado el técnico verdiblanco, que también confía en sus positivos precedentes. "El 3-5 es un estímulo. Fue muy importante para nosotros", ha indicado Setién, que también ha repasado otros asuntos.

Importancia derbi

"Este derbi es especial, sin duda. También en otras ciudades se juegan derbi, yo he jugado derbis. Se viven mucho, se recuerdan cosas del pasado, es muy emocionante. Es un acontecimiento para la ciudad extraordinario, va a proyectar esta ciudad en todo el mundo. Trataremos de hacer un buen partido y proyectar esa imagen de dos equipos que quieren ganar, utilizan los medios que el reglamento permite. La imagen de dos equipos que disputan honorablemente un partido".

Rival

"Creo que no será diferente. Los entrenadores con los que hemos enfrentado, que son unos cuantos, todos eran diferentes, pero al final yo supongo que el Sevilla tiene una identidad de base, nos va a apretar, en función del resultado habrá momentos que se defienda, otros que nos ataque, otros que presione más alto o se repliegue. Más o menos como nosotros".

Recuerdo 3-5

"Siempre es un estímulo. Realmente aunque hay jugadores que no vivieron aquel momento, pero para el equipo fue muy importante, para el Betis en general, para nuestra afición. Por supuesto que confío en que eso se repita, no necesariamente con cinco goles, puede ser con uno. Me conformo con ser superior a ellos y acertar la portería. Entiendo que no va a ser fácil, como también les va a costar a ellos".

Mentalizar

"Siempre les digo cuando llegan partidos decisivos que pongan el corazón con cada acción, pero los partidos se ganan con la cabeza,a con la frialdad que hay que tener para tomar buenas decisiones. Será un partido de mucha tensión, pero necesitamos que los jugadores tomen buenas decisiones, eso se hace con la cabeza fría. Si se dejan llevar por el entusiasmo y el corazón rendirán menos. Se llega más lejos con la cabeza, aunque haya que disputar los balones, ser agresivo en las disputas, dentro de la nobleza de este juego. La mayor parte de los partidos los resuelves con los jugadores más inteligentes cuando hay igualdad".

¿Su Mayor alegría el 3-5?

"Fue una más, me alegré mucho por la satisfacción que supuso para nuestra afición. Sé lo que es un derbi, además el año pasado que llevaba años sin conseguirlo. Ver el Pizjuán, el recibimiento que tuvimos, la emoción con la que la gente vivió aquel momento. Ojalá les podamos dar una alegría de ese calibre, trataremos de conseguirlo".

Comparación derbis

"Me acuerdo de los que juegue en Madrid, siempre tuvieron mucha tensión. también depende de la situación de los equipo. Acompañan un estado de emoción diferente al resto de los partidos, es uno de los más importantes del mundo, seguramente. La pasión que se mueve, la sorna que supone que unos y otros se tomen el pelo de la manera que lo hacen. Es agradable siempre que esté dentro de lo normal y la buena gente. Hay familias con uno del Sevilla y el Betis. Mientras no se llegue a la violencia y al insulto, vivir estos derbi es extraordinario".

Rival para atacar

"Los partidos, incluso los de Machín, o ahora los de Caparrós, nada es lo mismo durante todo el partido, siempre hay alternativas. Hay veces que te toca defender y otras atacar. El dibujo será diferente, que se priorice más si eres más atrevido o conservador, pero la realidad es que ni nosotros ni ellos vamos a estar defendiendo siempre ni atacando siempre. La calidad marcará las diferencias, el que esté más fino y mejor en las áreas, seguramente acabará ganando el partido".

Derbi en Semana Santa

"Es algo que se vive aquí de manera muy especial, no sé si el hecho de coincidir supone un problema o una alegría. No lo sé. A mí me parece bien. Queríamos haber hecho un entrenamiento a puerta abierta y no lo han permitido por tema de seguridad. Era mejor coincidir en otras fechas si no se puede resolver".

Europa o derbi

"Con jugar en Europa, sin duda".

Invicto

"Las dos victorias y el empate que he vivido es un estímulo. Cuando llevaba tanto tiempo sin poder ganar. A todos nos ha reforzado muchísimo, esa posibilidad real de que puedes ir allí y ganar. Estamos convencidos. Para los jugadores, nuestra afición es un estímulo, así lo tenemos que ver. Vamos muy ilusionados estamos en un buen momento. Ellos pueden tener un poco más de temor, en los tres últimos partidos no nos han podido ganar".

Agresividad

"No creo que haya sido esa la faceta que nos hizo ganar el partido, nuestro portero paró un penalti, que era una situación muy clara de gol y que normalmente se mete. Lo que más ayudó fue la convicción que teníamos de ganarlo, no nos vinimos abajo en ningún momento, pese a no marcar ocasiones claras de gol. Era un partido que debíamos haber ganado 5-1 y acabamos sufriendo. La agresividad es una parte más, la convicción en el plan que levamos a cabo. La consecución del gol fue el ejemplo, reiteradamente tuvimos varias ocasiones, metimos al Villarreal en su área. Eso es lo que nos gustaría que pasara mañana en el Sánchez-Pizjuán. Tener esa personalidad y esa categoría para hacer realmente lo que sabemos a hacer. Ahí es donde más voy a incidir, más las cuestiones tácticas. Es importante que el futbolista tenga personalidad, uno se hace hombre y gana experiencia en partidos como éste, en situaciones límite. En eso voy a incidir sobremanera".