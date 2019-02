Quique Setién: "Es una gran decepción para todos"

Poca autocrítica hizo Quique Setién tras la derrota del Betis ante el Stade Rennes, que le hizo al conjunto verdiblanco seis goles en tres partidos. Poco aprendió el técnico del partido de ida, sí el francés que supo echar a su equipo para atrás en la segunda parte para sentenciar al contragolpe ante un equipo sin fuerzas ni plan B. Por eso Setién indicó que la eliminación "es una decepción enorme para todos", consciente de que se le escapó una gran ocasión de seguir en la segunda competición continental.

"Teníamos grandes expectativas en este encuentro. Sabíamos que iba a ser difícil, porque el Rennes juega muy bien, pero no nos salieron las cosas y nos ha superado", apuntó el preparador heliopolitano, que mira hacia adelante. "El público se va muy triste y uno no sabe qué decirle. Quizá lo que le puedo decir a la afición es lo mismo que le diré a los jugadores, que hay que sobreponerse a esto, porque perder siempre es una opción en este deporte. No es un fracaso. Es el primer partido que perdemos en Liga Europa, aunque era el más importante y hay que darle valor al rival. Ahora tenemos dos partidos muy importantes ante el Valladolid y el Valencia y hay que mejorar", destacó.

Julien Stephan: "Lo que ha funcionado ha sido el corazón que los jugadores pusieron en este partido"

"El 0-1 llega de una acción a balón parado que no defendimos bien. Sabíamos que el rival es muy poderoso en estas acciones y lo teníamos previsto. Pudimos defender el córner mejor", señaló Setién, que destacó cómo el equipo, "tras pasar momentos de dudas", "se repuso bien tras encajar dos goles". "En la segunda parte llegamos al área contraria y generamos ocasiones, pero no pudimos concretar ninguna para empatar", apuntó el santanderino, que añadió: "Fuimos superiores en muchas cosas menos en las áreas. Generamos muchas ocasiones, pero no las metimos y cuando encajas tantos goles es difícil superar a cualquiera. Es una gran decepción, pero no le puedo achacar nada a los futbolistas que lo dieron todo en el campo", aseguró el técnico, que contestó a las voces que lo señalaron como el culpable de la eliminación: "Cuando ganamos no es por mí y cuando perdemos las críticas se centran en mí. Lo acepto como entrenador y me pagan por ello. Evidentemente me hubiera gustado no cambiar a Jesé, pero corría el riesgo de perderlo por lesión. No soy tan torpe".