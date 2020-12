Rafael Salas, miembro de 'Es posible otro Betis', tiene claro cuál es el modelo a seguir por los miembros de su plataforma en el caso de entrar en el club verdiblanco. Y así lo ha explicado en una entrevista en Diario de Sevilla en la que resalta la importancia capital de que Lorenzo Serra Ferrer regrese de nuevo a la entidad verdiblanca.

–Tres años después de la junta de 2017, el tiempo y los hechos le han dado la razón en cuanto a la figura de Serra Ferrer...

–Sigo diciendo que a él lo usaron para ganar aquella junta de forma notoria y cuando no les sirvió salió del club.

–¿Qué aprendió de aquella junta?

–Aprendí a conocer a gente de verdad, eso a nivel personal. A nivel deportivo yo hubiera hecho las cosas diferentes y Serra seguiría hoy en el Betis. Si Lorenzo algún día se va será porque quiera irse no porque nosotros le pongamos cortapisas.

–Incluso, ha recibido alguna crítica por presentarse ahora, ¿cómo la toma?

–Ahora no me presento como presidente. Lo que tratamos es de detener la deriva del club, incorporar a Lorenzo, trabajar desde dentro y hacer una estructura profesional y sólida que ruede sola.

–Hace tres años sí presentó usted una estructura, ¿ahora por qué es distinto?

–Para nosotros esto no es una candidatura como tal. Llevamos desde junio de este año negociando con Ángel Haro y José Miguel López Catalán, intentando llegar a un consenso, les seguimos brindando la mano para construir un Betis de todos los béticos y un proyecto nuevo y distinto al que hay. Que los béticos decidan si quieren continuar con el mismo modelo o un nuevo modelo.

–¿Entiende también que hay un problema estructural?

–Lo que se ve en el campo es reflejo de lo que pasa arriba en los despachos, es la consecuencia de no haber hombres de fútbol en el consejo.

–Haro pedía lealtad y compartir proyecto con ellos, pero no arranca. ¿Se puede descartar un acuerdo por el bien del Betis?

–Por esa lealtad al Betis hemos dado este paso. Me gustaría llegar a un acuerdo con los actuales gestores porque pienso que lo que nosotros defendemos es un consejo de distintas sensibilidades, pero ellos, Haro y Catalán, no pueden estar en los órganos de dirección después de los cinco años que llevamos con directores deportivos, entrenadores...

–Se mostró recientemente crítico con la Fundación del club, ¿cómo se puede mejorar ese aspecto?

–Quiero decir que hay que potenciarla mucho más y tiene que servir para los fines sociales que se hizo, pero no quiero que se ponga en tela de juicio la profesionalidad de los integrantes de la Fundación.

–¿Qué le parece que el punto 5 no pueda ser votado telemáticamente?

–Me provoca tristeza. Hay herramientas informáticas para seguir la junta telemáticamente y conocer en directo esos nombres y votar conforme a tus criterios.

–¿Se perdería ese espíritu del 'Betis de los Béticos' si hay una ampliación de capital?

–Quedaría agotado. A los béticos no podemos pedirle una ampliación de capital. LaLiga dice que hay un desfase de 31 millones de euros en el límite salarial de la plantilla, y eso significa renegociar con los jugadores para bajar ese límite, y paralelamente habrá que vender a algún jugador para equilibrar las cuentas. Hay que huir de un Betis que quede en manos de una, dos o tres personas que tengan una mayoría de capital.

–¿Qué posturas existen dentro de la Fundación Heliópolis? ¿Esperaba implicación pública de alguno de sus miembros?

–La FH es un grupo muy heterogéneo. Hay gente dentro que no están de acuerdo con ABA y otros que creen que necesitan más tiempo. A mí me hubiera gustado tener ese apoyo público, pero ellos entienden que no es el momento.

–Si no gana, ¿seguirá esta alternativa vigilando?

–Sin lugar a dudas. Si el día 21 deciden los béticos que siga adelante el proyecto de ABA seguiremos fiscalizando y si llega el momento estaremos ahí como alternativa.

–A esos béticos que tienen miedo al cambio, ¿qué les dice?

–Les digo que si queremos resultados distintos hagamos cosas distintas. Si seguimos haciendo lo mismo que ABA, los resultados serán los mismos. No tenemos más tiempo, llevamos mucho tiempo ya perdido esperando a ver si el proyecto ABA funciona.

–Otro sector de béticos entiende que el club respira poco fútbol y destila poco Betis, ¿qué mensaje les manda?

–A esos béticos les decimos que nosotros notamos también esa falta de veneno bético. Que en el modelo de Betis que nosotros tenemos en la cabeza desde el presidente hasta el utillero tiene que sentir este equipo y la suerte que tiene de estar en el Betis.

–¿Cuál sería el cargo de Lorenzo con respecto a Cordón y Pellegrini?

–El máximo responsable de la parcela deportiva. Tener la última palabra aun estando Cordón y Pellegrini.

–¿Qué importancia le dais a las otras secciones con respecto al primer equipo de fútbol?

–No quiero menospreciar al baloncesto, al fútbol sala o las féminas porque eso engrandece al Betis, pero entre eso y el primer equipo hablamos de cosas diferentes. Todo eso existe porque el primer equipo funciona. Existe y se va mantener, por supuesto, y se potenciará a medida del crecimiento del primer equipo, que es y tiene que ser siempre lo más importante en el club”.