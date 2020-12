Rafael Salas: "Vemos una ampliación de capital a la vuelta de la esquina"

Otro de los accionistas importantes en Es posible otro Betis, Rafael Salas, ha pasado por los micrófonos de Radio Marca Sevilla para analizar el momento del club verdiblanco, tratando los siguientes temas:

Situación personal

"Sufriendo como un bético más, ocupando mi asiento sin querer ningún tipo de protagonismo u opinión. Pero llega el momento en el que es imposible quedarse quieto o callado cuando ve lo que está pasando.Ha ido a bastante peor, es un desastre. El que no lo vea es necio o ciego. Proyecto está completamente agotado. No existe, es lo que nos lleva para a actuar juntos a un grupo de accionistas".

Momento en el que se toma la decisión de dar un paso adelante

"Llevamos desde el verano con un contacto más fluido, pero las diferencias de pensamiento del proyecto son grandes. Abiertos a entrar en el consejo siempre desde su proyecto. Para nosotros es inviable. Nos tienen en una situación grave. Entendemos que todo pivota sobre el primer equipo y la figura de Serra y ha sido imposible que podemos llegar a un acuerdo".

La figura de Serra en aquella junta

"No me presenté contra Serra. Cuando me presenté no formaba parte. Cuando me ocupaba de cantera, propuse a Serra como director de cantera. Torrecilla me dijo que era poco menos que imposible. Me acuerdo de la reacción de Ángel, que era vuelta al pasado. Aquella propuesta quedó allí. Aparece Serra cuando doy el paso. Aparece porque veían que podían perder la Junta. El desenlace y salida de Serra por la puerta de atrás, la falta de respeto. No cabe duda. Cuando lo propuse y no lo querían, ellos presentan a Serra cuando presento mi candidatura y luego lo echan... No queda otra explicación que lo han usado por su salida".

¿Qué papel tendría Serra en la parcela deportiva?.

"Hay un director deportivo que es Antonio Cordón. Serra me da igual el cargo. Tener la última palabra en la parcela deportiva. De momento Serra está viniendo como accionista que presta el uno por ciento".

¿Quién sería el presidente?

"Esto no es una candidatura, como me presenté yo con mi equipo de gobierno. Nace como consecuencia del desastre más absoluto que está viviendo el Betis. Al no poder cambiar por la vía de negociación, cambiar un proyecto nuevo".

¿Cómo ve al Betis?

"Un Betis a al deriva, donde se le da igual importancia al crecimiento institucional como al baloncesto, fustal, Gol Sur.. Pero el proyecto tiene que pivotar en torno al primer equipo. Que el Betis haga un papel digno y necesitamos un experto que será Lorenzo Serra Ferrer. No es menosprecio al resto de parcelas. Vemos cómo el primer equipo está siendo tratado al mismo nivel que el baloncesto o el futsal... No puedo comparar al primer equipo, el arrastre del primer equipo. Cualquier proyecto tiene que pivotar siempre en torno al primer equipo".

¿Habrá una auditoría?

"Vamos a estar atentos. Como accionistas hemos pedidos aclaraciones a las cuentas anuales del Betis. Este paso va por el desastre también económicamente. Desde LaLiga se informa del exceso de plantilla de 31 millones de euros. Esa pérdida económica superior a los 9 millones y medio va a provocar un aumento de capital que los béticos accionistas tendrán que volver a poner dinero en el club para equilibrar el balance vía ampliación de capital. Vemos una ampliación de capital a la vuelta de la esquina. No hay más que renegociar sueldos con futbolistas o vender. Si la ampliación de capital se lleva a cabo y desembolsan lo que no hagan los pequeños accionistas pasarán en vez de un 10 a un 18 o 20 por ciento cada uno. Prácticamente el control total del club".