Ramón Planes disfrutó del infantil A del Betis en LaLiga FC Futures junto a Joaquín y Ramón Alarcón

El infantil A del Betis participó este fin de semana en uno de los torneos más prestigiosos de la categoría a nivel mundial: LaLiga FC Futures. Los chicos dirigidos por Agustín Bizcocho realizaron una gran actuación en el campeonato, alcanzado las semifinales, donde quedaron apeados en la tanda de penaltis por el Sevilla FC, que luego perdió la final contra el Villarreal, el flamante campeón.

El infantil verdiblanco inició el torneo ganando todos sus partidos de la fase de grupos, venciendo por 2-1 al Valencia, 0-2 al Benfica y y 2-1 a Osasuna. Además, en los cuartos de final, los béticos consiguieron doblegar al Cádiz (2-0), pero en semifinales cayeron por 4-3 en los penaltis contra el Sevilla. La figura que más ha vuelto a sobresalir ha sido la de Tiago Polo, un chico que destaca por sus condiciones ofensivas y que marca diferencias pese a estar rodeado de jugadores un año más mayores que él.

Ramón Planes, presente viendo el torneo

El exdirector deportivo del Betis, Ramón Planes, ha estado presente en Riad para ver el campeonato de canteras. Precisamente, en un momento del Betis - Osasuna de la fase de grupos, las cámaras de Gol enfocaron al catalán junto a Joaquín Sánchez y Ramón Alarcón, éste último miembro de la comisión deportiva del club, con quienes hasta hace unos meses guardaba una especial relación en la entidad heliopolitana.

Planes ha aprovechado una oportunidad única, ya que LaLiga Futures se ha trasladado por primera vez a Arabia Saudí, por lo que el ex de FC Barcelona o Getafe ha viajado de Jeddah a Riad para disfrutar de las jóvenes promesas del fútbol europeo en la Mahd Sports Academy. Sin haber cumplido siquiera un año de trabajo en Heliópolis, el director deportivo se marchó del Betis el pasado mes de enero, cuando el Al-Ittihad abonó su cláusula de rescisión para hacerse con sus servicios.

En una carta dirigida a la afición, estas fueron las explicaciones ofrecidas por Planes, ahora sustituido por Manu Fajardo en el rol de director deportivo: "Entiendo perfectamente que a la afición le pueda sorprender mi salida. Siempre he vivido al máximo mi profesión en todos los clubes en los que he estado y así lo he hecho aquí, dedicando todas las horas, mi experiencia y mi cariño a intentar construir desde mi parcela un mejor Betis. Por ese mismo motivo tengo que tener responsabilidad profesional y familiar para tomar una decisión dolorosa y afrontar el reto de vivir una nueva experiencia laboral en un fútbol emergente", detalló.