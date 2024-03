Suso y la salida de Isco: "En el Sevilla no era su momento"

El fútbol es más normal de lo que parece. Aunque a una persona se le caiga la calidad de los bolsillos o físicamente esté en óptimas condiciones, el factor mental, psicológico, es mucho más importante. El futbolista necesita sentirse cómodo en un lugar de trabajo, con un jefe y unos compañeros con los que encaje.

Tampoco suelen producirse milagros, aunque hay un caso en el Real Betis que no para de sorprender. Nadie dudaba de la calidad de Isco, pero el cambio del malagueño en tan sólo un año ha reventado todos los esquemas. Sobre eso ha hablado una persona que vivió en primera persona su tan complicado paso por el Sevilla: Suso.

Los contextos de Isco

Suso suele ser de aquellos futbolistas que da normalidad al sector del fútbol. Sin ir más lejos, el gaditano fue a Gol a Gol, de Canal Sur, presencialmente. Lo cierto es que ver a un jugador profesional en un plató no deja de, desgraciadamente, sorprender. El gaditano lo hizo, y fue para no rehuir a ninguna pregunta.

Una de las cuestiones que se esperaba que saliesen a la palestra era el tema de Isco Alarcón. Suso compartió vestuario con el malagueño en el Sevilla. Apenas cuatro meses duró la etapa del de Benalmádena en Nervión, la cual acabó repleta de polémica. Un tema que, si bien parecía olvidado por el Ramón Sánchez-Pizjuán, se volvió a abrir de pleno cuando, tras firmar por el Real Betis, ha comenzado a dar un nivel excelso.

Ante ello, Suso mostró normalidad ante la situación actual del malagueño: "Nadie apostábamos por Isco y él (Pellegrini) lo conocía, lo cogió y ahora mira cómo está. Todo el mundo decíamos que Isco era muy bueno, pero ha tenido que coincidir con ese entrenador para volver". Además, también se atrevió a comparar al centrocampista de ahora y al de hace un año: "Evidentemente Isco no es malo. Yo siempre digo que no hay ningún jugador malo, siempre hay contextos, entrenadores, momentos... y yo creo que, a lo mejor, no era el momento de Isco en el Sevilla. ¿Alguno dudamos de Isco como jugador? Pues, simplemente, no era su momento".