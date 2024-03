Los estandartes del nuevo Sevilla y de su cantera: Isaac y Kike Salas

El Sevilla de la temporada 23-24, el que está todavía luchando por enderezar un curso torcido de inicio y por alejarse cuanto antes de la amenaza del descenso, es el Sevilla de Isaac Romero (Lebrija, 18-05-2000) y de Kike Salas (Morón de la Frontera, 23-04-2002).

El club sacó este domingo un reportaje sobre la participación récord esta temporada de canteranos en el partido contra la Real Sociedad. Hasta media docena participó en el vibrante triunfo sobre el equipo de Imanol. A saber: Jesús Navas, Sergio Ramos, Kike Salas e Isaac como titulares; y Juanlu, tras la lesión del palaciego, y Manu Bueno, de forma testimonial al final del partido.

El primero que agradece que Kike Salas e Isaac hayan tomado el estandarte de este Sevilla redivivo, en una reacción tardía para sus objetivos iniciales pero urgente y necesaria, fue Quique Sánchez Flores.

Las palabras de Quique sombre ambos

El técnico se deshizo en elogios hacia ambos en su comparecencia posterior: "Esto no es como jugar en el Sevilla de hace unos años, de estar entre los cuatro primeros. La dificultad se eleva para chicos jóvenes y es maravilloso que estos chicos jóvenes marquen un camino. Y lo que dije de Isaac y vale para Kike. Nos emociona que gente joven esté ahí. En algún momento fuimos jóvenes. El entrenador te abre una puerta, pero los que hacen las cosas son ellos. Son maravillosos".

No era la primera vez que el madrileño se refería a ellos como los que están marcando con fuerza ese camino, elevando su voz, con su fútbol, con su compromiso, yendo de verdad a cada lance. Y la grada bien que se lo agradece. Las mayores ovaciones, sin que mediara gol, fueron para ellos. Por ejemplo, cuando Isaac falló al llegar muy forzado un gol casi cantado con la derecha, a pase de En-Nesyri (73'). O cuando Kike Salas cabeceó fuera una falta de Suso (53') y más aún cuando provocó la falta en el pico del área que ya significó el final del partido (97').

La ovación que se llevó Isaac al ser sustituido por Véliz en el minuto 86 fue un reconocimiento al esfuerzo estajanovista y al fútbol de verdad del lebrijano, contagioso para todo el equipo. Pero también a ese paso adelante que han dado los canteranos cuando más lo necesitaba el Sevilla.

Oxígeno donde faltaba: solidez y pegada

La epifanía de Kike, que ya apuntó la temporada pasada -10 partidos y el gol del empate en Vigo, último partido antes de ser cedido al Tenerife- e Isaac ha sido oxígeno puro en un equipo que adolecía de falta de solidez y de falta de pegada, también responde a ese paso obligado que ha tenido que dar el club en su urgencia por readaptar el coste de la plantilla a la realidad de que se estaba comiendo los ingresos por competición del Sevilla. Un hecho que se verá aumentado por la imposibilidad de clasificarse esta temporada para Europa.

En una reunión con la prensa en septiembre pasado, José María del Nido Carrasco, antes incluso de tomar la presidencia, ya explicó que el plan del club para corregir la tendencia de elevadísimo coste de la plantilla en los últimos años pasaba por reducir el número de profesionales hasta 22 y dejar tres huecos para los canteranos. No será sencillo, por la cantidad de contratos en vigor que aún hay, aunque muchos profesionales terminan contrato en 2024. El deseo es que haya un arco de 22-3, en la perspectiva menos optimista. Podría irse a 21-4 en años siguientes.

Los números de ambos constatan que son la punta de lanza de ese proyecto. Isaac, titular indiscutible desde que la dirección deportiva le dio dorsal del primer equipo, el 20, en enero lleva diez partidos (5 goles), ocho de Liga (3 y dos asistencias) y dos de Copa (2 goles). Y, como en Vallecas, contra la Real volvió a demostrar una sincronía perfecta con En-Nesyri.

En cuanto a Kike Salas, le ha dado la definitiva firmeza a la defensa de Quique, que le dedicó encendidos elogios tras el triunfo del sábado. "Kike te permite algo que no pueden hacer todos los centrales, que cuando su carril salta (Pedrosa en ese caso), pueda actuar de lateral. Hoy teníamos saltos constantes y ha estado todo el tiempo en uno contra uno con su par. Es un chico muy difícil de desbordar y nos facilita muchas cosas durante el partido". Y además, tiene pegada a balón parado. Esta temporada ya lleva dos goles en 15 partidos, 13 de Liga y dos de Champions. Los dos los marcó en Liga y hubo partidos en los que tocó casi todos los centros en jugadas de estrategia.

La situación contractual de ambos

El club está muy pendiente de su evolución y va con relativa calma en la renovación de sus contratos. Kike Salas ya lo renovó en enero de 2023 hasta 2026, antes de ser cedido al Tenerife tras ayudar al equipo en la primera parte de la temporada por las bajas de la defensa. Y desde enero ya tiene dorsal del primer equipo, el 2. E Isaac, cuyo contrato fue revisado antes de que diera el salto -antes no podía jugar por no ser ya sub 23- pero tiene pendiente su renovación en consonancia con su rápida ascensión y confirmación.

"Es una cosa que llevan mis agentes. No sé mucho sobre el tema, no estoy preguntando porque estoy centrado en ayudar al equipo. Lo que tenga que venir llegará. Yo estoy muy contento aquí, ellos lo saben. Por mí no habrá ningún problema. Estoy contento y lo que tenga que venir ya vendrá", dijo recientemente en una entrevista a El Correo de Andalucía. Su actual contrato expira en 2025 y su cláusula ascenderá de 15 a 20 millones si alcanza los 15 partidos. Ya lleva diez. Pero el club ya está trabajando para esa renovación por más temporadas, un mayor sueldo y una mayor cláusula. La confirmación de ambos también pasa por el reconocimiento del club en forma de mejoras y de blindaje de sus contratos.