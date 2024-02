Isaac tranquiliza: "¿Renovar? Por mí no habrá ningún problema"

El Sevilla tiene que darse prisa en la revisión del contrato de Isaac Romero. El club trata de tranquilizar a la afición a través de ciertos mensajes, pero la verdad es que no está tranquilo. Hay cierta calma, la predisposición es buena, pero en esto del fútbol abundan las sorpresas desagradables que muchas veces no tienen que ver con los deseos de los propios futbolistas sino que hay otros intereses que aparecen a su alrededor. Y un delantero es un delantero. Su cotización se puede disparar en el mercado en cualquier momento y después pueden llegar las lamentaciones.

El delantero más en forma del Sevilla entra en sólo unos meses en su último año de contrato y eso no es un buen dato para el club que posee su ficha federativa. Además su cláusula ahora mismo es de sólo 15 millones de euros y el Sevilla se ha encargado de que se aclare que en cuanto cumpla 15 partidos con el primer equipo pasará a 20 (le quedan 6). Pero lo mismo que para arriba, las cláusulas tampoco dicen mucho para abajo. Eso sí, la diferencia es que marcan un tope y mientras éste sea más bajo peor para el club y mejor para el jugador.

El chaval está agradecido y la predisposición es excelente, parece. El lebrijano se ha encargado de reforzar esta tranquilidad para el Sevilla y para su afición en una entrevista en el relanzado El Correo de Andalucía, en el que en una amena conversación con Álex Mérida ha asegurado que no va a poner trabas a un acuerdo.

"Es una cosa que llevan mis agentes. No sé mucho sobre el tema, no estoy preguntando porque estoy centrado en ayudar al equipo. lo que tenga que venir llegará. Yo estoy muy contento aquí, ellos lo saben. Por mí no habrá ningún problema. Estoy contento y lo que tenga que venir ya vendrá", decía Isaac, quien se declara en la entrevista admirador de Diego Costa y de Luis Fabiano.

También, entre otras muchas cuestiones, como el torneo de su pueblo en el que lo fichó el Sevilla a través de Pablo Blanco o el técnico que lo hizo debutar en el Antoniano siendo juvenil, aquel lateral izquierdo del Xerez llamado Mendoza, Isaac habla de todo lo que se ha hablado de su selección tras exhibirse ante Luis de la Fuente frente al Atlético. "El sueño de todo español es representar a tu país y dejarlo lo más alto posible. Me centro en ayudar al equipo y llevarlo lo más arriba posible y alejarnos lo máximo de ahí abajo", señaló.