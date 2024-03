El Ramón Sánchez-Pizjuán no le dio la espalda a Isaac Romero tras su fallo: ovación y canción personalizada

No vio portería, pero Isaac Romero volvió a firmar un encuentro con nota en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El lebrijano dio la asistencia en el segundo gol de Youssef En-Nesyri, con quien se entiende a la perfección, y ofreció, de nuevo, múltiples opciones desde la punta de ataque.

Sin embargo, esta vez Isaac no se marchó a casa tras engordar su cifra goleadora, pese a que opciones no le faltaron. En la primera mitad, a los tres minutos de partido, le ganó en carrera a Zubeldia y se plantó delante de Remiro -recortando, también, a Jon Pacheco en el área-, pero finalmente no acabó en gol.

La más clara y la ovación

Aunque había tenido esa ocasión al comienzo del partido, el encuentro de Isaac Romero se estaba desarrollando con normalidad -todo lo normal que es que un jugador, con apenas once partidos en la élite, juegue con esa sabiduría-, hasta que una acción en la segunda mitad iba a frustrar en demasía al lebrijano.

Youssef En-Nesyri le puso en bandeja su gol, tras un buen pase desde la izquierda, y solo ante Álex Remiro -con este casi superado-, acabó mandándola muy desviada. Isaac Romero se quedó tumbado en el césped, abatido por el fallo, y la afición del Ramón Sánchez-Pizjuán le devolvió todo lo que le ha dado el lebrijano desde su debut. El respetable se puso de pie, aplaudiendo y coreando el nombre del canterano.

Ya en el minuto 86, cuando fue sustituido por Alejo Véliz, el Ramón Sánchez-Pizjuán volvió a corear su nombre, despidiéndole con una ovación cerrada -puede ver el vídeo en la cabecera de esta noticia-. Se marchó sin marcar, pero la afición del Sevilla es noble y justa con aquellos que se dejan la vida por su escudo. Isaac lo ha hecho desde el primer día, y 'amenaza' con seguir haciéndolo.